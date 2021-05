ZABRANJENO JESTI UJUTRO! Ovih 13 namirnica zaobiđite u širokom luku, neke od njih će vas iznenaditi!

No, postoji velika razlika između hrane koju jedete za doručak. Ako izabirete nezdrave varijante, vjerojatno nećete postići željeni uspjeh. Donosimo 13 namirnica za koje nutricionisti smatraju da ih svakako morate ujutro preskočiti.

1. Zašećerene pahuljice

Ako su one vaš izbor za doručak, tada ste sigurno ubrzo opet gladni jer se većina tih žitarica proizvodi s rafiniranim brašnom, što znači da imaju malo vlakana. One imaju puno šećera i malo proteina. Imajte na umu da čak i žitarice za koje tvrde da su od cjelovitih žitarica, također često sadrže vrlo malo stvarnih cjelovitih žitarica.

hrana-2

2. Kobasica

Nije najhranjivija jutarnja opcija. Radi se od mljevenog mesa, masti, začina, aroma i veziva, uglavnom je bogata natrijem (hrana bogata natrijem može povisiti krvni tlak i stoga ne podržava zdravo srce ili zdrav krvni tlak), bogata je zasićenim mastima (hrana bogata zasićenim mastima može povisiti vaš loši LDL-kolesterol) te ima puno kalorija. Prerađeno meso poput kobasica povezano je s povećanim rizikom od kroničnih bolesti i raka. Umjesto da ujutro odaberete kobasicu, zašto ne biste odabrali drugu visokoproteinsku opciju poput jaja, grčkog jogurta ili maslaca od orašastih plodova poput maslaca od badema ili maslaca od sjemenki suncokreta.

3. Pšenični kruh

Većinom ovaj kruh znači obični rafinirani bijeli kruh, a ne kruh od cijelog zrna pšenice. Rafinirani bijeli kruh brzo diže razinu šećera i energije u krvi, a zatim je brzo sruši. Ako ne možete bez kruha, najbolja vam je opcija onda kruh od cjelovitih žitarica.

4. Napitci od kave s aromama

Većina aromatiziranih napitaka s kavom ima puno kalorija i šećera, a sadrži malo ili nimalo drugih za organizam korisnih sastojaka. Umjesto toga, pripremite si smoothie od kave s bananom, bademovim maslacem i ukusnim medom.

5. Sok od voća

Iako biste možda željeli vitamin C ili brzu konzumaciju hranjivih sastojaka, sok to nije način. Kad napravite sok, uklanjate sva vlakna, ali svejedno dobivate sav šećer i kalorije. Ispijanje čaše soka od naranče je jednako jedenju oko 5-6 naranči i unošenju preko 300 kalorija. Da ste samo pojeli naranču i zadržali vlakna, bili biste zadovoljni jednom narančom. Previše šećera, čak i od voća, može dovesti do debljanja, želje za šećerom i padova energije. Preskočite sok i umjesto toga posegnite za smoothijem koji čuva sva prirodna vlakna iz biljaka, a ona vas napune i uspore vam probavu.

6. Muffini

Budimo iskreni – muffini imaju puno kalorija, zasićenih masti i šećera, a malo bjelančevina, što znači da nećete dugo biti siti pa ćete ubrzo opet morati posegnuti za zalogajem.

7. Tostirana peciva

Nažalost, ova popularna peciva za doručak ne pružaju puno kvalitetnih sastojaka vašem tijelu. Peciva se uglavnom se izrađuju od rafiniranih žitarica (rafiniranim žitaricama nedostaju vitamini, minerali i vlakna bogata hranjivim sastojcima koji se nalaze u cjelovitim žitaricama), obično sadrže puno šećera, ne sadrže pravo voće, ako govorimo o pecivima s voćem (nedostaje vitamina, minerala, antioksidansa, sadržaj vode, i vlakana) i imaju malo proteina, što nam pomaže da dulje ostanemo siti. Umjesto toga, napravite vlastiti zdrav tost nazdravljajući komadom cjelovitog pšeničnog kruha, dodajte malo bademovog maslaca ili maslaca od kikirikija, prelijte ga kriškama voća poput kriški banane i bobičastim voćem i pospite zdravim sjemenkama poput chia ili lanenih sjemenki (kako biste dodali masnoće koje hrane mozak).

8. Kafa sa zaslađenim biljnim mlijekom

Većina kafića poslužuje biljno mlijeko s niskim udjelom proteina i prethodno zaslađeno. Većina ljudi nema pojma da je biljno mlijeko zaslađeno. Iako vam kofein može dati energetski poticaj, jedan od ovih zaslađenih napitaka neće vam pružiti dugotrajno gorivo potrebno da puni energije zakoračite u drugi dio dana. Pitajte svoj kafić ima li nezaslađeno biljno mlijeko.

9. Suhe žitarice

Suhe žitarice često ne utažuju glad jer sadrže puno ugljikohidrata, a siromašne su vlaknima, stoga se brzo probavljaju. No, nedugo zatim ostanete gladni i tražite nešto za jelo. Početak dana na ovaj način može brzo dovesti do pada šećera u krvi, niske potrošnje energije i žudnje za šećerom.

10. Bezmasni jogurt s okusom

Obični jogurt, posebno grčki jogurt, izvrsna je opcija za doručak ujutro jer sadrži puno proteina i kalcija. Međutim, klonite se jogurta s okusom bez masnoće jer većina marki nadoknađuje nedostatak masnoće dodavanjem više šećera. Kao rezultat toga, mnogi jogurti s okusom bez masti na kraju imaju toliko, ako ne i više, šećera kao porcija sladoleda iste gramaže.

11. Pripremljeni smoothieji i proteinski napitci

Iako za smoothieje i sokove tvrde da u sebi sadrže voće i povrće, ako pogledate popis sastojaka gotovog smoothieja ili unaprijed pripremljenog proteinskog napitka, oni obično sadrže voćne sokove umjesto pravog voća kojem nedostaju prehrambena vlakna koja zapravo podupiru cjelokupno zdravlje probavnog sustava i pomažu mu da duže ostane sit. Umjesto da kupite gotov smoothie ili proteinski shake, što kažete na to da ih sami napravite kod kuće pa možete dodati i malo vlakana. Da biste sami pripremili smoothie ili proteinski napitak kod kuće, pomiješajte tekućinu (vodu, mlijeko ili mliječno mlijeko), izvor bjelančevina (mjerica proteina u prahu, svježi sir, grčki jogurt), zdrave masnoća (chia sjemenke, orašasti plodovi, sjemenke, sjemenke lana, avokado), voće (bilo koja vrsta) i nešto zelenja ( dječji špinat ili kelj).

12. Peciva

Iako su ukusna, peciva su puna jednostavnih ugljikohidrata koji će vas nakratko zasititi, a zatim nedugo nakon toga osjećat ćete se tromo i gladno. Također ono što obično stavite na pecivo ulazi u zasićene masnoće koje mogu dovesti do visokog kolesterola i začepljenja arterija. Konačno, peciva su ekvivalent 5-7 kriški kruha!

13. Zaslađeni jogurt na biljnoj bazi

Većina jogurta na biljnoj bazi sadrže malo proteina i jako je zaslađena. Ovo vas sprema za pad šećera prije ručka. Ako volite jogurt na biljnoj bazi, pokušajte dobiti nezaslađene sorte i dodajte svježe voće i orašaste plodove za dodavanje biljnih proteina. Ili za još hranjiviju zamjenu, razmislite o chia pudingu. Chia sjemenke prirodno imaju vlakna, proteine ​​i dobru masnoću, donosi portal EathThis.

