REŽIM ISHRANE DIJETA SLAĐE ALEGRO KOJOM JE SKINULA 30 KG: Jela sam 300 grama čokolade dnevno,a onda sam promijenila način ishrane!

Pevačica Slađa Alegro (41) koja je 2018. godine postala majka ćerkice Mile jedna je od onih žena koje su u trudnoći dosta ugojila. Kako kaže, dobila je 30 kilograma koju su se zadržali i posle porođaja.

Iako joj nakon rođenja ćerkice linija nije bila u prvom planu, kada je Mila malo porasla, Slađa je uz pomoć revolucionarne dijete vratila je svoju liniju.

Pevačica danas ima 52 kilograma, a na osnovu svog iskustva dala je savet brojnim ženama koje vodi istu muku.”Baš sam bila debela, da ne kažem kao krmača! Imala sam 82 kilograma, što je mnogo na moju visinu. U trudnoći sam se opustila jer sam išla ka ostvarenju svoje najveće želje. Za sve ostalo me je bilo baš briga. Jela sam dnevno i po 300 grama čokolade, kao i razne ‘fast fud’ obroke. A to je ostavilo traga na mojoj figuri. Dok sam bila trudna, nisam ni mislila o kilaži, ali kada sam se porodila, shvatila sam da to neće tako lako nestati “, iskrena je pevačica.

Trudne žene misle da će se lako otarasiti viška kilograma, ali to zaista nije tako. Pogotovo ako ste u godinama u kojima sam ja rodila Milu. Nakon trudnoće treba dosta da se radi na sebi da bi se telo vratilo u normalu – rekla je Slađa za “Hit” i istakla da joj je u procesu mršavljenja suprug bio izuzetno velika podrška i svojevrsna motivacija.”Moj suprug Zoran je pravi vojnik! On mi je pomogao da kontrolišem šta jedem, što je veoma važno ako nemate dovoljno volje. Potpuno sam promenila način ishrane, izbacila slatkiše, a dosta mi je pomogla i ćerka Mila. Zbog nje sam počela uveče da ležem na vreme i da ustajem rano, a to je jako bitan faktor kada je mršavljenje u pitanju”, kaže Slađa,piše Stil

Ipak, dijeta Slađe Alegro ne bi bila tako efikasna da nema svojevrsnog jelovnika, koga se pevačica redovno pridržava.

Jelovnik Slađe Alegro:

Doručak: Sendvič sa ćurećim prsima i čajem.

Ručak: Piletina sa salatom.

Večera: Riba sa grilovanim povrćem.

