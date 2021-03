Gdje griješimo kad doručkujemo? Dr Vojislav Perišić otkrio recept svoga dede – šta treba uzeti na prazan stomak!

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić u jutarnjem programu je govorio o namirnicama koje unosimo čim ustanemo, odnosno o najvažnijem obroku doručku.

Šta se dešava ako popijemo kafu na prazan stomak?

“Mozak vam radi, razbudili ste se, ali je dobro da dodamo ono što će tijelo sagorijevati. Potreban vam je kvalitetan obrok poslije jutarnje kafe”, rekao je on.

Neko će uzeti kašiku meda, naročito u unutrašnjosti, rasprostranjen je i običaj da se uz kafu popije i čašica rakije.

“Ako ste popili kafu pa uzmete rakijicu, proširiće se krvni sudovi i krv će poći u želudac, pojačaćete potencijalno varenje. A med na prazan stomak, mala količina, to je energija za želudac. On troši mnogo energije da bi poboljšao varenje, moj deda je uzimao kašičicu rakije i kašičicu meda”, rekao je on.

Kada su u pitanju namirnice za doručak, on savjetuje pitu sa sirom, ali upozorava i kako bi trebalo sjediti dok jedemo.

“Pita sa sirom je zdrava, imamo sir, odličan protein, cink, selen, vitamin E, sve je tu! Ako nema mnogo ulja, nema ni previše kalorija, vi ste sat i 15 minuta mirni. Ako smo savijeni dok sjedimo, tu se ‘nabije’ pet metara crijeva, stomak je košuljica od masnog tkiva i kože. Automatski, prostor za želudac se kompresuje. Moramo biti ispravljeni”, rekao je on.

Ako dugo jedemo, pa se zavalimo kaže on, i to je dobro, sve dok se ne povijamo ka naprijed.

“Poslije 45 minuta, obrok prelazi u tanko crijevo i tada imate više mjesta u želucu za kolač, desert… Dobro je pitanje treba li piti dok jedemo. Ako hrana ima dosta šećera i soli, moramo da je razrijedimo, da ne bude hiperkoncentrovana, ne pretjerivati jer će nam tečnost proširiti želudac, luči se hormon grelin, pitanje je balansa i ravnoteže. Dijete će tražiti da pije vodu kada je žedno, neće piti iz navike, tu se treba osloniti na osjećaj djeteta”, rekao je on, piše “Informer“.

