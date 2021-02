Jedno mlijeko je najbolje, a zbog ovoga se kafa pretvara u otrov: Dr Perišić otkrio šta pravi najveći problem u želucu!

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu Prve o kafi, mlijeku i drugim napicima kojima započinjemo dan.

Odabir kafe i mlijeka uticaće na cijeli naš organizam, jer “sve kreće” iz želuca, rekao je prof. dr Perišić.

“Želudac je centar vasione našeg organizma! Imamo jako mnogo komponenti u onome što ćemo ujutru popiti, koje će uticati na mozak. U kafi se nalaze antioksidansi, hemijske supstance koje nas brane od onih koje prave toksični efekat, ali se u sredstvima za pranje suđa nalaze štetne supstance. Mi ne znamo da li je vaša šolja dobro oprana, i šta se sve nalazi na njoj od tih hemikalija”, upozorio je on voditelja Filipa Čukanovića kojem vidno nije bilo svejedno da pijucka iz šolje do kraja razgovora!

“Sad sve vrijeme razmišljam o tome da li je dobro oprana”, rekao je voditelj, na šta mu je prof. dr Perišić ponovio – “ako, i treba da razmišljate”! Potom je objasnio razliku između raznih kafa i mlijeka dostupnih na tržištu.

“U dobroj šolji kafe ima antioksidanata, dovoljno za dan, i onda je popijte, ali pitanje je koja je kafa? Arabika ili robusta? Kafe su uglavnom mješavine, robusta nosi kofein, a arabika daje aromu. Jednom sam 12 vrsta kafe kupio da analiziram, nigdje ne piše tačan odnos šta je unutra. Što je kafa jeftinija, ima manje uživanja ali ima bolju kofeinsku stimulaciju. Sjajne, vrhunske kafe su samo arabika, a ona je skuplja”, kazao je dr Perišić.

“Mlijeko krava koje daju malo mlijeka je zdravije, one nemaju deformacije želuca, nemaju dijabetes, nije svejedno koje je mlijeko. Mlijeko od krava koje daju što više, da volumen bude veći, to je rasprostranjenije. Ako ne možete dobiti svježe mlijeko, gledajte odakle su sirevi, tražite mjesto gdje su male, sitne, neugledne krave. E, to je najbolje mlijeko, najzdravije. Domaće kupujte, da li kod seljaka na pijaci ili u prodavnici, svejedno je. Neće vam to pisati na etiketi, ali uzmite kozje ili ovčije, kozje je značajno, ima izuzetno dobar lipidni profil. To znači da ima 30 posto masnih kiselina kao što imaju haringe i losos, koza je čudo”, rekao je on.



Mlijeko, voda, čaj, kafa, šta najprije popiti ujutru?

“Kafa, ako se bavite poslom koji zahtjeva koncentraciju, da budete alertni i mobilni, onda kvalitetnu kafu. Ja sebi kafu kupujem samo u inostranstvu, u kafeterijama, 70 posto arabike, 30 posto robuste i to je to”, rekao je on, prenosi “Mondo“.

