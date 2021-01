JOD JE VAŽAN KAO CINK: Ako ne uzimate dnevnu dozu, imunitet je ugrožen

Jod je najpoznatiji kao mineral koji je važan za pravilan rad štitne žlezde jer je osnovni gradivni element hormona ove žlezde. Međutim, često zaboravljamo da endokrini sistem ne može da se razdvoji od zdravlja celog organizma.Štaviše, baš štitnjača reguliše naš metabolizam, koji je – kao što je sve poznatije – skoro drugo ime za imunitet. Izuzetno je važno da u organizmu imamo dovoljno joda, premda je reč o vrlo maloj količini. Međutim, pošto telo ne može samo da ga proizvodi, neophodno je da ga redovno unosimo.

Manjak joda može se prepoznati po naglom dobijanju kilograma. Jednostavno rečeno, telo mnogo sporije razlaže hranu i pretvara je u energiju. Njegov deficit dovodi i do tegoba kao što su anksioznost, lupanje srca, nervoza, drhtavica.

I neraspoloženje i problemi sa pamćenjem mogu imati veze sa nedovoljnom količinom joda u organizmu. Njegov nivo možete lako proveriti i kućnim testom, a kako se on obavlja, pročitajte OVDE.

Dnevne potrebe za jodom su od 150 do 200 mg dnevno, uz napomenu da trudnice i dojilje treba da uzimaju više – najbolje je da se konsultuju sa svojim lekarom. Ukoliko uzimate barem 2 do 3 grama sveže soli dnevno, imaćete dovoljno joda pod uslovom da koristite jodiranu.

Ako zbog nekih zdravstvenih ili drugih razloga izbegavate so, morate jod uzimati iz drugih izvora. To je posebno važno za opštu otpornost organizma na bolesti, jer su antioksidativna svojstva snažna kao kod vitamina C i cinka,piše Lepaisrećna

Joda najviše ima u morskoj hrani – ribi, rakovima ali i algama. U namirnicama koje se uzgajaju na zemlji, naći ćete ga u jajima, mesu, orasima i mlečnim proizvodima, a najsigurniji izvor je jodirana so. Suplemente uzimajte samo uz konsultaciju sa lekarom.

