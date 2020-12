Deset namirnica koje nikada ne smijete jesti nakon isteka roka trajanja

zgled i miris nekada mogu zavarati i upravo iz tog razloga treba pažljivo čitati šta piše na proizvodu. Od sireva do mesa, najbolje se riješiti namirnica kojima je istekao rok trajanja.

1. Svježi sir

Tvrdi sirevi poput gaude ili ementalera mogu dulje trajati u hladnjaku, jer će se na njima teže stvoriti plijesan i množiti bakterije. Jednom kada se otvore, prema tvrdnjama Akademije za nutricionizam, i takvi sirevi mogu trajati do tri sedmice. Ako se na njima pojavi plijesan, nju možete odstraniti i pojesti ostatak sira – ako baš morate. Kada je riječ o svježim sirevima, morate znati da su oni nešto podložniji nakupljanju bakterija i trebali bi se baciti čim primijetite da se kvare ili jednom kad im je istekao rok trajanja. Opće je pravilo da će se najsvježiji sir i prvi pokvariti pa možete računati da su jestivi sedmicu ili dvije.

2. Salata od krompira

Salata od tune, jaja ili krumpira su odličan dom za razvoj bakterija, jer su im i izložene. Ako ste prije nekoliko dana pojeli par kašika salate od krompira, vratili u hladnjak i zaboravili da postoji, prije nego što uzmete novi zalogaj, morate znati da, ako su se u njoj stvorile bakterije, postoje velike šanse da ćete se otrovati hranom. Iako svi većinu vremena dobro pazimo što jedemo, ponekad je ipak potreban malo veći oprez, posebno kada je u pitanju hrana koja se lako kvari.

3. Svježe meso

Kada je u pitanju svježe meso, često se radi o proizvodu na kojem piše do kojeg se dana mora prodati. Šta to znači za vas? Morate ga pojesti do tog dana ili ga odmah spremiti u zamrzivač. Taj natpis „prodati do“ prodavaču govori do kada smije stajati na policama, a često se prodaje i po sniženoj cijeni kako bi se sve prodalo do zadanog datuma. Svježe meso može biti i kontaminirano salmonelom, E. coli i ostalim bakterijama, a s time na umu, važno je da se ono priprema na zadanim temperaturama, jer ćete upravo tako u njemu uništite sve bakterije.

4. Mljeveno meso

Stručnjaci se slažu kako se mljeveno meso mora pojesti ili zamrznuti do dva dana nakon kupovine – bilo da se radi o svinjetini, govedini, janjetini ili piletini. Kako je mljeveno, bakterije koje su se u njemu već nalazile se tako mogu „umiješati“ u sve meso i povećati šanse da ćete se otrovati hranom.

5. Suhomesnati proizvodi

Svi volimo nareske od mesa, ali ne kupujte ih nikada previše. Ako niste znali, salama od puretine, prema riječima struke, može trajati samo 3-5 dana pa je važno da kupite samo onoliko koliko možete pojesti u tom razdoblju. Takvi proizvodi, ali pakirani, mogu trajati i do dvije sedmice dulje od tek narezanih, ali jednom kad otvorite pakiranje, opet se radi o 3-5 dana pa ih je pametno što prije pojesti. Ovakvi su proizvodi podložni razvoju bakterije koja se naziva Listeria, koja se razmnožava u hladnim prostorima poput hladnjaka pa je jasno da namirnice nisu potpuno zaštićene samo zato što se nalaze u hladnjaku. Neke od bakterija koje će uzrokovati bolest ne možete namirisati, vidjeti ili osjetiti okus. No, ako primijetite da se miris salame promijenio, odmah je bacite.

6. Riba

Riba nije ništa otpornija na bakterije od mesa i treba se konzumirati dan ili dva nakon kupovine. U suprotnom je potrebno dobro je omotati i staviti u zamrzivač, gdje može trajati i nekoliko mjeseci.

7. Svježe borovnice

Bez obzira gdje ste ih nabavili, one ne traju dugo. Jagode možete jesti, otprilike, tri dana nakon kupovine, a borovnice i sedam dana. O kakvom god bobičastom voću da se radi, spremite ih u zamrzivač ako ih ne planirate odmah pojesti.

8. Zeleno povrće

Odnosi se to i na ono prethodno prano i narezano. Zeleno povrće može na sebi imati E. coli pa je, radi sigurnosti, pametno pojesti ga do datuma označenog na pakiranju. Uostalom, ko želi jesti staru salatu…

9. Školjke

Poput drugih morskih plodova, sirove školjke moraju biti u hladnjaku kako se ne bi razmnožile bakterije koje mogu uzrokovati trovanje hranom. Dagnje, kamenice i ostale školjke moraju se pojesti u roku od pet dana nakon kupovine, dok Jakobovu kapicu morate pojesti u tri dana. Ako osjetite bilo kakav čudan miris, odmah je bacite,piše Pressmedia

10. Umaci iz staklenke

Možda vam se čini kako oni mogu trajati vječno, ali samo zato što su zatvoreni u staklenici ne znači da im bakterije ne mogu ništa. Jednom kad ih otvorite, trebalo bi ih što prije potrošiti. Uz to valja imati na umu da kad jedemo često priborom kojim smo već nešto dirali vadimo iste te namaze, a tako samo možemo uzrokovati nastanak još više bakterija. Senf može tako trajati i do godine dana u hladnjaku, namaz od rajčice mjesec dana, a majoneza dva mjeseca. No, ako primijetite bilo kakve promjene na proizvodu, odmah ga je najbolje baciti.

