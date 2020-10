Star 2000 godina, prepun vitamina C, štiti kosti, jača srce, čuva mozak: Ova namirnica je zlatni rudnik vašeg zdravlja!

Pretpostavlja se da kiseli kupus vodi poreklo iz Kine, još od pre 2.000 godina. S obzirom na to da tada nisu postojali moderni vidovi prezervacije hrane, kao što su frižideri i zamrzivači, jedini način da se hrana ne pokvari brzo jeste bio proces fermentacije.

Fermentacija kupusa se smatra najstarijim vidom prezervacije kupusa i samim tim se smatra jednim od najvažnijih izvora hrane još od 4. veka pre nove ere.

Danas se kiseli kupus najčešće služi uz jela i veoma je popularan u centralnoj Evropi, tačnije u Nemačkoj. On ima brojne zdravstvene koristi, s obzirom na to da ima dovoljnu količinu vitamina C i K, dovoljno vlakana, a i pospešuje energiju i imuni sistem gvožđem. Iako ima i brojne prednosti, treba biti umeren, jer se kupus fermentiše solju, te je pun natrijuma.

Pola šolje kiselog kupusa sadrži 20 odsto preporučene dnevno potrebne količine natrijuma. Osim toga, sadrži i 13 kalorija, od čega 0 grama masti, 4 grama vlakana, 7 grama ugljenih hidrata, 2 grama šećera i 1 gram proteina. Od bitnih mikronutrijenata sadrži natrijum, vitamin C, vitamin K, gvožđe, mangan, vitamin B6 i folnu kiselinu.

Sada kada smo vas upoznali sa ovim starim, a veoma korisnim jelom, predstavićemo vam i njegove benefite po zdravlje.

1. Popravlja varenje

Kiseli kupus sadrži probiotike, zdrave bakterije koje se prve bore protiv toksina u organizmu i štetnih bakterija. Takođe, mogu poboljšati i varenje, kao i sveukupno zdravlje, a sprečavaju i dijareju izazvanu unosom antibiotika. Istraživanja su pokazala da smanjuju i nadimanje i zatvor.

2. Poboljšava imuni sistem

Kao što smo pomenuli, ova super hrana je bogata probioticima i oni poboljšavaju balans bakterija u želucu, što čini vaš zid stomaka zdravim, te on ne propušta neželjene supstance u ostatak organizma, tako štiteći vaš imuni sistem. Štaviše, redovan unos hrane pune probiotika kao što je kiseli kupus može smanjiti rizik od stvaranja infekcija kao što su prehlada ili infekcija urinarnog trakta. Ukoliko se razbolite, uzimanje probiotika vam može pomoći da se oporavite čak i tri puta brže ni ne koristeći antibiotike. Kiseli kupus je bogat i vitaminom C i gvožđem, koji dodatno jačaju imuni sistem, a poznato je da i povećani unos vitamina C tokom prehlade može znatno ubrzati ozdravljenje.

3. Smanjuje stres i održava zdravlje mozga

Dok vaše raspoloženje može da diktira šta ćete jesti i obrnuto je moguće. Ono što jedete može da utiče na vaše raspoloženje i funkcionisanje mozga. Sve veći broj istraživanja pokazuje da ono što jedemo utiče na to da li ćemo biti srećni ili smrknuti. Kreiranje zdrave crevne flore smanjuje stres i održava mozak zdravim. Pored toga, probiotici iz kiselog kupusa poboljšavaju memoriju, smanjuju simptome anksioznosti, depresije, autizma i opsesivno-kompulsivnog poremećaja,piše Stil

4. Jača srce

Veliki broj vlakana i probiotika smanjuju nivoe holesterola, dok vitamin K2 umanjuje rizik od srčanih bolesti tako što sprečava stvaranje naslaga kalcijuma u areterijama. U jednom istraživanju se pokazalo da redovan unos vitamina K2 smanjuje rizik od umiranja od srčanih bolesti za čak 57%, tokom perioda od sedam do 10 godina. Dok je drugo istraživanje pokazalo da žene mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti do 9% na svakih 10 mikrograma vitamina K2 koje unesu dnevno. Na primer, jedna šolja kiselog kupusa sadrži oko 6,6 mikrograma ovog vitamina.

5. Doprinosi jačim kostima

Gorepomenuti vitamin K2 igra veliku ulogu i u zdravlju kostiju. Znamo da žene sa ulaskom u menopauzu imaju veliki problem sa jačinom kostiju i njihovom gustinom. Unos vitamina K2 doprinosi sporijem gubitku koštane mase, a nekoliko istraživanja je pokazalo da redovna konzumacija ovog vitamina, bilo kroz ishranu ili suplemente, može smanjiti rizik od fraktura kičme ili kuka za 60 do 80%.

Sada kada znate koje su glavne koristi ove super hrane, na vama je jedino da odlučite da li ćete sami praviti kiseli kupus ili ćete uzeti kupovni. Naša preporuka je uvek da ga sami napravite jer ćete znati tačno šta ste sv koristili. Stoga bismo vam skrenuli pažnju da ako se ipak odlučite za kupovinu pazite da izbegnete dodate šećere.

