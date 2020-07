Ovih 5 stvari nam se dešavaju kada zaboravimo popiti vode

Svi govore kako bi svakoga dana trebali unijeti otprilike 8 čaša obične vode u organizam. Izuzev dehidracije kao direktne posljedice ovakvog ponašanja, rijetko ko zna što to zapravo znači za naše tijelo. Evo što se događa kad unosimo manje vode od potrebnih količina

1. Lošije se koncentriramo

Istraživanje Psihijatrijskog instituta na King’s Collegeu u Londonu iz 2011. godine pokazala je da smanjeni unos vode utječe na broj ‘sivih’ stanica koje moramo upotrijebiti prilikom rješavanja nekog zadatka. Žedni ispitanici su se morali jače potruditi kako bi riješili postavljeni zadatak, za razliku od onih koji su pili dovoljne količine vode.

2. Sporije sagorijevamo kalorije

Nezavisno istraživanje doktora Howarda Murada koja je naručena za njegovu knjigu ‘The Water Secret’ iz 2010. godine je pokazala korelaciju između brzine rada metabolizma i količine unesene vode. Kalorije su se, dakako, brže sagorijevale što je tijelo bilo bolje hidrirano. Doktor je otkrio i da voda zaglađuje kožu, sprečava nastanak bora te smanjuje bljedilo kože lica.

3. Jedemo više

Osobe koje popiju dvije čaše vode prije obroka pojedu 75 do 90 kalorija manje, nego osobe koje ne piju vodu. Do ovih rezultata došli su istraživači američkog instituta Public Health and Water Research dok su provodili istraživanje 2010. na punoljetnim ispitanicima. Ispitanici koji su pili vodu uz to su izgubili oko tri kilograma tokom tromjesečnog ispitivanja.

4. Lošije smo raspoloženi

Istraživači na američkom Univerzitetu Tufts u 2009. godini zamolili su veslače oba spola da se prepuste energičnom jednosatnom vježbanju aerobika s malim unosom vode tokom treninga. Grupa koja je unijela male količine vode u organizam osjećala je klasične simptome dehidracije poput umora i lagane nesvjestice, a istraživači su zabilježili i osjećaje ljutnje, depresije i napetosti,piše Avaz

5. Podložniji smo bolestima

Opetovana dehidracija tijela smanjuje funkcionalnost pojedinih organa, ali i organizma u cijelosti, pa ne čudi da manjak vode povezujemo s lakšim razbolijevanjem. Osobe koju piju malo vode, primjerice, češće razvijaju probleme s mokraćnim putovima i bubrezima od osoba koje pije odgovarajuće količine vode.

