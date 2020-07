NAJLJEPŠA TORTA SA JAGODAMA ZA KOJU JE NAPISAN RECEPT

Sastojci

Brownie biskvit

3 jaja

233 g šećera

116 g brašna

6,6 g vanil šećera

5 g praška za pecivo

33 g kakao

83 g tamne čokolade, isjeckane malo krupnije

133 g omekšanog maslaca

1,5 – 2 dl mlijeka za natopiti biskvit

Fromage

450 g bijele čokolade

225 g slatkog vrhnja za šlag

450 g slatkog vrhnja za šlag

5 listova želatine

1 limun/lime iscjediti sok

Glazura čokoladno ogledalo

4 lista želatine

1,5 dl vode

50 g kakao bez šećera ( gorki )

120 g slatkog vrhnja

180 g šećera

1 kg svježih jagoda

malo ostalog bobičastog voća za ukrašavanje

Priprema

1.

Torta nije teška za napraviti. Treba samo odvojiti vrijeme za nju i imati strpljenja za rad sa želatinom. Biskvit se peče u okruglom kalupu sa prstenom koji se skida. Slaže se na podlogu na kojoj ce biti serviran sa prstenom/krugom koji se može podesavati za više veličina, koji se može baš fino stegnuti oko biskvita kako fromage i na kraju glazura ne bi curila sa strane. Tako dobijete lijep i uredan izgled torte.

2.

Pa da počnemo sa brownie biskvitom, koji u biti nije onaj klasični brownie na koji smo navikli da je vlažan u sredini. Ovo je biskvit koji je prilagodjen za pravljenje torti a koji je dosta sočan.

Biskvit se peče u okruglom kalupu ( 28 cm ) cije dno prekrijete sa papirom za pečenje, a strane premažete maslacem i pospete sa brasnom. Rernu zagrijati na 175*C.

Suhe sastojke prosijte kako bi se zazbile grudvice. Sve sastojke za biskvit, osim čokolade i maslaca stavite u masinu za mješanje i mješajte kratko sa K-metlicom samo da se sastojci povezu. Ako nemate mašinu poslužit će pjenjača ili spatula.

Omekšali maslac izmješajte ručno sa viljuškom da bude bez grudvica i zajedno sa čokoladom dodajte u smjesu. Jos jednom kratko promješajte u mašini ili spatulom da se svi sastojci povezu. Ovdje je jako vazno da se tijesto ne miješa dugo jer će biti zilavo i tesko kad se ispeče.

Tijesto istresti u pripremljen kalup, zagladiti odozgo i peći oko 35 40 min. Provjerite tako sto zabodete čačkalicu u biskvit, ako izadje suha znaci da je gotov, ako na čačkalici bude tijesta pecite ga jos malo.

Ohladiti na rešetki. Ja sam biskvit pravila dan ranije. Kad se ohladio stavila sam ga u veliku plastičnu vrećicu i tako ostavila preko noći.

U biskvit možete dodati 50 g przenih i mljevenih oraha ili lješnjaka.

3.

Ohlađen biskvit stavite na podlogu na kojoj ce biti serviran i okolo stegnite dobro prsten u koji umetnete papir za pečenje. Tako će vam biti lakše odvojiti kolač od prstena i dobit ćete lijepu glatku stranu. Mlijeko prokuhajte i vrelo prelijte preko biskvita. Jagode operite, osušite, osjecite peteljke i prepolovite. Gledajte da su vam za prvi red jagode prilično iste visine. Redajte ih tako da rasječena strana bude okrenuta prema vani. Nastavite tako dok ne popunite cijelu supljinu.

4.

Za fromage prvo stavite zelatinu u hladnu vodu da omekša i nabubri, oko 10 min. Čokoladu isjeckajte na sitnije kockice i zajedno sa 225 g slatkog vrhnja otopite u mikovalnoj ili iznad pare ili kako sam ja radila. Zagrijte slatko vrhnje do vrenja i prelijte preko čokolade, sačekajte 1 – 2 min i miješajte pjenjacom dok se čokolada ne istopi. Želatinu rukama dobro iscijedite od vode, stavite u manju šerpicu sa 1 žlicom limunovog soka i na laganoj vatri otopite. Skinite sa vatre, dodajte preostali sok, dobro promješajte i sipajte lagano u otopljenu čokoladu uz stalno mješanje pjenjacom. Ostavite da se ohladi, tj. bude mlako na dodir malog prsta. Izmiksajte 450 g slatkog vrhnja u čvrst snijeg i spatulom lagano umiješajte u kremu od čokolade. I to je to! Fromage je gotov!

Izlijte smjesu preko jagoda, lijepo zagladite odozgo i lagano protresite kako bi se krema rasporedila i izmedju jagoda. Ostavite u haldnjak 4 sata pa počnite sa pripremanjem glazure.

5.

Priprema kreme “čokoldno ogledalo” ili “glaçage miroir” kako bi francuzi rekli pravi se ovako.

Zelatinu stavite u hladnu vodu ( oko 10 min. ) da omekša i nabubri. Ostale sastojke stavite u manju šerpicu i na ringli uz mješanje pustite da zavrije. Smanjite vatru i pustite da smjesa krcka na ringli jos 5 min. Ugasite ringlu i ostavite na njoj serpicu da stoji 10 min. Uzeti šerpicu, staviti na radni stol i dodati ocijeđenu zelatinu. Mješati dok se želatina ne istopi. Smjesu povremeno promješati dok se temperatura ne spusti do 35*C. Ja nisam mjerila temp. nego kad je smjesa bila mlaka na dodir malog prsta, prelila sam preko kolaca malo protresla i ostavila u hladnjak na hlađene preko noći.

6.

Sutra dan skinite prsten sa torte, polako odvojite papir za pečenje i prije nego li je ukrasite “zaronite” lice u nju kako bi vidjeli svoje zadovoljstvo i osmjeh krajnjim rezultatom. Mislim da ne škodi biti malo narcistisk na ovaj način, prenosi sajt “Recepti i zdravlje“.

