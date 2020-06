Namirnice koje mogu trajati gotovo vječno

Ništa dobro ne dolazi od uzaludnog bacanja hrane, tako da je važno zadržati hranu koju imate što je dulje moguće. I dok su neke namirnice lako kvarljive, druge, ako ih čuvate na pravi način, mogu trajati jako dugo, dugo vremena. Koje su to i kako ih sačuvati, saznat ćete u ovom tekstu.

Bobičasto voće – operite i zaledite

Bobičasto voće obično „izdrži“ tjedan dana, no ukoliko ga dobro operete te zatim zaledite, biti će u dobrom stanju barem godinu! Prije stavljanja u zamrzivač, svakako ih stavite u plastičnu vrećicu.

Mrkva – pretvorite u čips

Obično potraje dva tjedna, a mrkvu mnogi vole imati pri ruci, s obzirom da je prilično potrebna prilikom kuhanja. Narežite je i dehidrirajte, napravite od nje čips, te će vam u takvom stanju potrajati do 25 godina.

Jabuka – dehidrirajte ju

Slično kao i kod mrkve – pretvorite u čips. Narežite na komade, ubacite u dehidrator, spremite u vrećicu ili teglicu i negdje 2040. uživajte u jabukama.

Orašasti plodovi – čuvajte u zamrzivaču

Mnogi orašasti plodovi sjajan su izvor bjelančevina i mogu izdržati prilično dugo, do tri mjeseca. No, ako želite produljiti trajanje do godinu dana (pa čak i dulje), važno je da ih držite na zatvorenom mjestu i u zamrzivaču. Također, neki orašasti traju dulje od drugih, a najbolji primjer su bademi, piše punkufer.

Javorov sirup – zamrzavanje za vječnost

Sve dok ga držite zamrznutog, javorov sirup može trajati vječno. Možda je ovo više potreban info za Amerikance, mada smo dojma da se i kod nas zadnjih godina, sve više i više koristi ovaj sirup!



Riba – kupujte u konzervi

Ako se želite osigurati za pojavu nekog novog virusa koji će vas držati u kući, najpametnije vam je nabaviti ribu u konzervi, koja tako može stajati i tri godine. Naravno, na pamet nam pada odmah tuna, no nemojte smetnuti s uma da kad jednom otvorite konzervu – ribu morate pojesti kroz par dana.

Med – čuvajte ga od sunca

Med se može jesti na sto načina, bilo da vam treba kao lijek protiv grlobolje, kao slastica ili nešto treće. Može se kristalizirati, no ako ga držite podalje od sunčeve svjetlosti, med može trajati – vječno. Pronađen je čak i u egipatskim grobnicama, tako da, osigurajte mu samo dovoljno tamno i ugodno mjesto i jest će ga i generacije iza vas.

