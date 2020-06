“Ludo” tijesto za brze mini krofnice od samo dva sastojka

Tokom karantina uglavnom smo se okretali kuhanju kao najzanimljivijoj aktivnosti, i iz ovog perioda sakupili smo brojne odlične nove recepte.

Jedan od njih je i recept nastao iz čiste dosade koji uključuje samo dva sastojka, a u pitanju je priprema mini krofnica, zalogaja koje svi obožavamo.

Žena koja je izmislila recept podijelila je svoje iskustvo na Tviteru, a mnogi su riješili da ga takođe isprobaju.

Sastojci: 140 grama brašna i 190 g jogurta.

Napomena: Žena je u receptu koristila takozvano samodižuće brašno, kojeg nema kod nas na tržištu, ali isti efekat dobit ćete ako običnom brašnu dodate kašičicu praška za pecivo.

Priprema: Sjediniti brašno i jogurt, praviti kuglice i pržiti u ulju.

Gotove krofnice posuti šećerom, preliti čokoladom, šarenim mrvicama ili služiti uz slane priloge po želji, piše “Stil“.

i made two-ingredient (plain yogurt + self-raising flour) mini donuts because boredom 🙃

i added a bit of milk to the batter to thin it out a bit and overall this was hella easy to do and takes like 10 minutes in total to make!

no idea how this tastes but it looks legit kan ??? pic.twitter.com/2g3eUrnkG9

— 🙃🔪 (@sixtieshairdo) May 5, 2020