Ovo su tajne kuhanja savršene jutarnje šoljice kafe koje znaju samo rijetki

Iako neki tvrde da konzumacija prekomjerne količine kafe nije dobra za zdravlje, sve više istraživanja pokazuje kako je kafa zapravo dobra i ima mnogobrojne pozitivne posljedice na zdravlje. Ali kuhanje savršene kafe zahtjeva određen nivo znanja, a postoji i nekoliko grešaka koje većina ljudi radi, koje uništavaju njen ukus, prenosi Real Simple.

Veličina zrna kafe

Različiti načini pripreme kafe traže zrna različitih veličina. To je zato što kafa brže izlazi iz zrna koja su sitno mlevena, nego iz manje mlevenih i većih zrna. Više mlevena zrna takođe trebaju više vremena da voda prođe kroz njih, što znači da su kafai voda u dužem kontaktu. Glavno pravilo jeste da metode za kraću pripremu kafe zahtevaju više mlevena zrna, dok duže metode pripreme kafe zahtevaju manje mlevena zrna.

Korištenje vode iz slavine

Lako je zaboraviti da je kafe sastavljena od 98 posto vode, stoga je bitno da voda za pripremu kafe bude što bliže kafinom originalnom sastavu. Voda iz slavine nikad neće biti slična tome, trebala bi se koristiti filtrirana voda.

Kuhanje na pogrešnoj temperaturi

Temperatura vode je važna pri kuvanju kafe . Kada se kuva kafe , ona bi trebala biti između 90 i 95 stepeni Celzijusa, ne prehladna ni prevruća. Kako biste postigli savršenu temperaturu, zakuvajte vodu i zatim ostavite da stoji 30 sekundi.

Prevelika količina kafe

Većina ljudi ne meri količinu kafe koju stavljaju u vodu te za jače napitke stavljaju i više kafe, ali to može dovesti do kiselog ukusa. Više kafe neće dovesti do jače ili bolje kafe , samo ćete nepotrebno trošiti veću količinu kafe . U pravilu se stavljaju dve kašikice kave na svakih 170 mililitara vode.

Korištenje kafe kojoj je prošao rok

Neće vam naštetiti, ali promeni će ukus i više neće biti toliko ukusna kao kad je sveža. Kafa kojoj je rok prošao dve ili tri nedelje promeni će svoju aromu i ukus te više nije pogodna za kuvanje. U pravilu, nakon otvaranja kafa je dobra sledeće dve nedelje, prenosi espreso.

