Iznenadit će vas šta znače rupice i rezovi na Petit Beurre keksima

Keksi su danas globalno popularni, ali sve je počelo u maloj obiteljskoj slastičarnici. U francuskom Nantesu su davne 1846. godine Jean-Romain Lefèvre i Pauline-Isabelle Utile otvorili slastičarnicu čiji su proizvodi brzo postali popularni pod nazivom “Lefèvre Utile” (LU).

Njihov sin Louis Lefevre Utile obiteljski je posao preuzeo 36 godina kasnije, a upravo je on izumio ovaj jednostavan keks (sastojci za njega su samo mlijeko, brašno, maslac i šećer). Na prepoznatljiv oblik ga je navodno inspirirao bakin stolnjak, no iako keks izgleda vrlo jednostavno, on predstavlja više nego što se čini na prvi pogled.

Neki kažu da je oblik keksa pažljivo planiran: ima četiri kuta koji simboliziraju četiri godišnja doba, 52 “zuba” koji predstavljaju 52 sedmice te 24 rupice koje predstavljaju 24 sata u danu, prenosi “Index“.

