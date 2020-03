Ovako med postaje kancerogen, a meso izvor zaraze

Kuhanje kod kuće ima mnogo prednosti, ali zaista je važno da se pridržavate određenih pravila kako biste hranu očuvali sigurnom za jelo.

Nemoguće je prepoznati opasne bakterije po izgledu ili ukusu hrane. Međutim, čak i mala količina takvih bakterija može dovesti do ozbiljnog trovanja. Da biste to izbegli, izbegavajte sledećih devet grešaka!

1. Odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi

Raspon temperature koji se smatra rizičnim za čuvanje hrane je od 5 do 60 stepeni. Na ovoj temperaturi štetne bakterije iz hrane mogu brzo da rastu i razmnožavaju se. Zbog toga meso uvek treba da odmrzavate samo u frižideru ili u mikrotalasnoj pećnici.

2. Pranje sirovog mesa

Verujemo da kada nešto isperemo, to smo i očistimo – međutim, to nije slučaj sa mesom. Pranje sirove piletine, govedine, svinjetine, jagnjetine ili teletine pre kuvanja stručnjaci ne preporučuju. Razlog za to je što se bakterije iz mesa mogu lako proširiti na druge proizvode, površine i pribor.

3. Hlađenje hrane pre nego što je stavite u frižider

Ovo pravilo je iz istog razloga zašto je i odmrzavanje mesa na sobnoj temperaturi loša ideja: bakterije brzo rastu na temperaturama od 5 do 60 stepeni. Zbog toga može biti zaista opasno ostavljati kvarljive proizvode van frižidera duže od sat ili dva.

4. Probanje hrane da vidimo da li se pokvarila

Nemoguće je prepoznati opasne bakterije po izgledu ili ukusu hrane. Međutim, čak i mala količina takvih bakterija može dovesti do ozbiljnog trovanja hranom. Da biste to izbegli, bacite svaki proizvod ako imate bilo kakve sumnje da se pokvario.

5. Probanje sirovih testa

Nikada ne smete jesti sirova jaja u bilo kojem obliku. Postoji velika mogućnost da sadrži bakterije poznate kao salmonela, što je prilično opasno za ljude. Ne probajte ni živo testo, čak i ako je bez jaja, jer brašno može da sadrži ešerihiju koli.

6. Mariniranje mesa ili ribe van frižidera

Ovo je još jedna tipična greška koja može dovesti do trovanja hranom. Opet, uvek se setite rizičnog raspona temperature za rast bakterija. Ćim stavite marinadu, stavite meso ili ribu u frižider.

7. Nedovoljno pečeno meso ili riba

Hrana se smatra sigurnom samo kada se zagreva na određenoj temperaturi. Ovo je najbolji način da se osigura da su sve bakterije nestale. Da biste bili sigurni da je riba ili meso pravilno kuvano, možete koristiti kuhinjski termometar.

8. Ne perete ruke pre kuvanja

Bakterije žive na svim površinama, čak i u našim rukama. Zamislite koliko stvari dodirnete tokom dana, a kada počnete da kuvate bez pranja ruku, sve te bakterije možete prebaciti u hranu. I ne zaboravite da operete ruke kada završite sa kuvanjem!

9. Izlaganje meda visokim temperaturama

Prema istraživanju, izlaganje meda visokim temperaturama može dovesti do smanjenja njegovog kvaliteta i može dovesti do povećanja nekih kancerogenih jedinjenja. Tako da je bolje ne dodavati med na primer u vruć čaj ili vruće obroke,piše Stil

