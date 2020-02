USPORENI RAD ŠTITNJAČE: ŠTA JESTI, KADA I U KOJOJ KOLIČINI?

Napadaji prejedanja

Hipotireoza odnosno usporena aktivnost štitnjače jest uistinu značajan i ozbiljan zdravstveni čimbenik koji nerijetko rezultira debljanjem, što dovodi do otežalog mršavljenja i regulacije normalne tjelesne mase. Postoje tri glavna čimbenika u hipotireozi koji dovode do začaranog kruga pri nastojanju da se izgube prekomjerni kilogrami:

opstipacija (probavni zatvor) popraćen čestim osjećajem napuhnutosti

napadaji prejedanja povezani s osjećajem umora i klonulosti, nedostatka energije, što je posljedica hormonski uvjetovanog snižavanja bazalnog metabolizma

napadaji prejedanja s namirnicama bogatima jednostavnim ugljikohidratima (kao brzim i visokokaloričnim izvorima energije). Nakon unosa takvih namirnica dolazi do takozvane postprandijalne depresije koja pak doprinosi ukupnoj metaboličkoj depresiji, a koja je u biti posredovana hipotireozom

Biraj koje ćeš ugljikohidrate jesti i povećaj unos sjemenki

Očekuješ li formulu ili jednostavnu dijetu koja bi mogla riješiti problem preko noći, moram te razočarati, obzirom da ”čarobne formule” – nema. No, ipak, slučaj nije posve beznadan. Kreni sa smanjivanjem ugljikohidrata u svojoj prehrani koji dolaze iz kruha, tjestenine, riže, keksa, zaslađenih sokova. Ugljikohidrate u svojoj prehrani konzumiraj iz neškrobastog povrća, voća, grahorica i žitarica kao što je zob, heljda, quinoa, eventualno ječam i raž. Prevelik unos ugljikohidrata znatno opterećuje inzulinsku aktivnost koja je i u hipotireozi smanjena.

Ako nisi tjelesno aktivna, dodatno usporavaš svoj metabolizam koji je zbog tvog zdravstvenog stanja usporen. Masti su izuzetno bitne i kod hipotireoze, i zato suncokretovo i sojino ulje smanji u svojoj prehrani, a povećaj unos maslinovog ulja (ne pržiti na njemu), te konzumiraj plavu ribu. Dobar je izbor laneno ulje, lanene sjemenke i omega-3 iz badema, oraha; no njihov smanjeni sadržaj omega-3 masnih kiselina je potrebno kompenzirati s većom dozom unošenih količina.

Dodaci prehrani i tjelovježba

Dodaci prehrani koji se nerijetko uzimaju kao alat za postizanje brzih rješenja, kod hipotireoza nisu potpuno bezopasni, obzirom da zadiru u metabolizam štitnjače, naročito ako se primjenjuje od liječnika preporučena terapija lijekovima. Iako postoje dodaci prehrani s koncentriranim sadržajem ekstrakta fukus alge (atlantski bračić), sadržaj joda u takvim preparatima može interferirati sa samim lijekovima, te s koncentracijama valja biti oprezan i savjetovati se s liječnikom. Dodatke prehrani trebaš primjenjivati svaki dan, ne samo određene dane. Svakako uzimaj koncentrirane dodatke prehrani s kvalitetnim ribljim uljem (ne one u omjeru EPA:DHA 180:120, već one jače) koji se dobivaju iz pročišćenog ribljeg ulja.

Regulacija prehrane ide ruku pod ruku s redovitom tjelesnom aktivnošću. ”Napadaji” prejedanja znak su neravnoteže i hormona, ali i glikemije (glukoze/šećera u krvi). Redovita tjelesna aktivnost (nordijsko hodanje, brzo neprekidno hodanje u trajanju od jednog sata, bicikliranje u trajanju od jednog sata) odličan je saveznik koji će podići razinu serotonina i endorfina u tvom organizmu, potaknuti zadovoljstvo samom sobom, potaknuti procese mršavljenja i sagorijevanja masnog tkiva te smanjenje periferne rezistencije na inzulin u masnom tkivu.

Što jesti s hipotireozom?

Važno je:

redovito doručkovati – kako bi se omogućila stabilnost koncentracije glukoze u krvi

doručkovati namirnice s niskim do srednjim glikemijskim indeksom; primjer takvog obroka su zobene pahuljice s niskomasnim probiotičkim jogurtom i cimetom

posegnuti za manjim obrocima – pola šake badema (poslijepodne) ili 3 kockice tamne čokolade (do podne) dobar su način kako regulirati hormone povezane sa signalom sitosti. Malo proteina uz svaki obrok vrlo je bitan način kako zavarati glad.

unositi dovoljno proteina prehranom – npr. 1,2 -1,5 g/kg TM, ali iz ribe te iz biljnih izvora (grahorice, žitarice, orašasti plodovi) te bjelanjka jajeta. Tim načinom ćeš doprinijeti očuvanju mišićne mase, a u kombinaciji s vježbanjem i povećanju iste, što će doprinijeti ”ubrzavanju metabolizma”

imati 5 do 6 manjih obroka dnevno

Pravilnim odabirom namirnica izbjegni zatvor

Opstipaciju ili zatvor rješavaj sljedećim odabirom namirnica: naglasak u prehrani stavi na brokulu, prokulicu, cvjetaču, grah, leću, luk, papriku, kruh s mekinjama (švedski/vestfalski kruh), kompot od suhih smokvi, šljiva, kruške ili pak frape od navedenog voća i jogurta, lanenih sjemenki, smokvi i grožđica u kombinaciji s raženim pahuljicama. Bijeli kruh i brašno te kukuruzne pahuljice, tjesteninu od bijelog brašna pokušaj u potpunosti zamijeniti onom integralnom. Umjesto kave s mlijekom koristi (bijeli, žuti) nezaslađeni čaj više puta dnevno te biljne čajeve poput čaja od komorača ili koprive koji će doprinijeti uklanjanju viška tekućine,piše Ženskica

