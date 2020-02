Mogu li cimet i med zaista pomoći prilikom mršavljenja?

Kombinacija cimeta i meda spominje se kao jedan od glavnih sastojaka za gubljenje kilograma, piše lovetoknow. Neki ljudi kažu da nisu vidjeli nikakve rezultate nakon što su konzumirali ovu mješavinu, dok drugi tvrde kako im je upravo ona pomogla riješiti se viška kilograma. Iako još uvijek nije dokazano da cimet i med pomažu pri mršavljenju, ovdje navodimo dokaze koji bi možda mogli pomoći u utvrđivanju točnosti ove tvrdnje.

Recept za smanjenje kilaže cimetom i medom

Prije nego što uzmete ovu mješavinu, posavjetujte se s liječnikom kako biste bili sigurni da vam to neće uzrokovati neke zdravstvene probleme ili problem s lijekovima, ako ih uzimate.

Recept za ovu mješavinu vrlo je jednostavan. Možete ga napraviti za par minuta i držati ga u frižideru. Svako jutro napravite jednu smjesu prije doručka.

Isprobajte različite vrste meda i različite varijante cimeta sve dok ne dobijete rezultate kakve želite ili dok ne dobijete okus koji vam se sviđa. Sirovi med može imati veće koristi za vaše zdravlje, ali također može izazvati kontraindikacije s nekim zdravstvenim problemima. Zato biste se, prije upotrebe sirovog meda, trebali savjetovati s liječnikom.

Sastojci:

– 1 kašičica meda

– pola kašičice cimeta u prahu

– 1 čaša vode

Instrukcije:

– Stavite cimet i med u vodu u malu posudu i stavite kuhati.

– Ostavite smjesu proključati.

– Procijedite tekućinu u šolju i podijelite je u dvije porcije po pola šolje.

– Popijte jednu polovinu pola sata prije doručka, a drugu polovinu navečer, pola sata prije spavanja.

Savjeti za korištenje ove mješavine:

Neki korisnici preporučuju dodavanje sirovog meda nakon što voda proključa, kako bi zadržao hranljive tvari, a samim time će biti i djelotvorniji.

Pojedini ljudi tvrde da se držanjem ovog režima može izgubiti i do 3 kg sedmično ne mijenjajući ništa drugo u svojoj prehrani. Ipak, ovi rezultati su neslužbeni. Razlika u rezultatima može ovisiti o više faktora, kao što su: vrsta cimeta, nivo vaše aktivnosti, zdravstveno stanje i vaša cjelokupna prehrana.

U obzir mogu doći tri vrste cimeta: cejlonski cimet, Korintje cimet i kasija cimet. Cejlonski cimet je blažeg okusa i sigurnije ga je uzimati duže vrijeme nego druga dva. Sve ove vrste cimeta mogu se koristiti u kombinaciji s medom, ali se ne zna koja ima najviše efekta pri mršavljenju. U većini istraživanja o zdravstvenim koristima cimeta, koristi se cejlonski cimet.

Kasija cimet može izazvati interakciju s lijekovima za dijabetes. To može izazvati oštećenje vaše jetre, ako se uzima s lijekovima koji mogu naštetiti jetri, kao što su Paracetamol i Diflucan. Ova vrsta cimeta može izazvati i toksične, neželjene efekte ako se koristi u većim količinama tokom dužeg razdoblja.

Efekti cimeta i meda na tijelo

Uprkos tome što se cimet i med već stoljećima koriste kao prirodni lijek, ne postoje naučni dokazi o tome kako oni zajedno pomažu pri gubljenju kilograma. Ipak, istraživači kažu da svaki od ovih sastojaka za sebe, može pomoći u postizanju ovog efekta.

Koristi od meda

Med sadrži uglavnom fruktozu i glukozu. Uobičajeni šećer sadrži uglavnom saharozu. Prema istraživanjima provedenim 2011. godine na štakorima, med poboljšava gubitak težine i smanjuje tjelesnu mast i trigliceride bolje nego saharoza. Dakle, zamjena šećera medom, može vam pomoći u gubitku kilograma. Med, također, utječe na specifične hormone apetita, pomažući u borbi protiv pretilosti.

Koristi od cimeta

Nijedno istraživanje ne potvrđuje da cimet sigurno pomaže pri smanjenju težine.

Međutim, u nekim istraživanjima zaključeno je da cimet pomaže u smanjivanju količine inzulina, što vašem tijelu može otežati sagorijevanje masti. Studija iz 2007. godine pokazala je da cimet može odgoditi pražnjenje želuca, što će vam pomoći duže ostati siti. Međutim, kasnije istraživanje pokazalo je da nema odgađanja pražnjenja želuca i da ne postoji dokaz da cimet pomaže u prevenciji metaboličkih bolesti, koje vode do pretilosti.

Neki zagovornici cimeta tvrde da ovaj začin pomaže u zagrijavanju tijela, što rezultira jačim metabolizmom. Ipak, nijedno znanstveno istraživanje nije ovo potvrdilo.

Ne postoji lagani način za brzi gubitak kilograma

Iako ovo može zvučati kao sjajno rješenje za gubitak vaših kilograma, to ipak nije brzo rješenje. Većina dokaza o tome da mješavina cimeta i meda pomažu kod mršavljenja djeluju anegdotski i ne postoje provjereni rezultati za to. Niko ne može postići trajne rezultate bez zdrave prehrane i vježbe. Kako biste izgubili kilažu, trebali biste jesti raznovrsne grupe hrane, ograničiti brzu hranu i jesti propisane porcije. Uz to, vježbe koje uključuju i kardio i trening snage, trebale bi biti dio vašeg svakodnevnog plana vježbanja.

