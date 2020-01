Antiage prehrana: Pet namirnica koje će pomladiti vašu kožu

Hrana koja sadrži antioksidanse, vitamine C, D, E, K i B kompleks, kolin i folnu kiselinu je odlično sredstvo za promjenu u našem tijelu na ćelijskom nivou, djelujući tako da dobijemo zaista blistavu kožu, a ne fasadu zdravlja. Određene zdrave i ukusne namirnice takođe smanjuju rizik od pojave karcinoma kože i drugih oblika karcinoma, a jednako dobro štite i od kardiovaskularnih bolesti.

S obzirom na to da je koža naš najveći organ, ima smisla da će pokazati reakciju na hranjive tvari iz namirnica koje konzumiramo, baš kao i svaki naš organ unutar tijela. Ako želite usporiti starenje i vratiti koži mladalački sjaj, uz činjenicu da morate provesti cijeli dan u kancelariji, poboljšanje prehrane put je prema tom cilju.

Ovo su namirnice protiv starenja u kojima ćete sigurno uživati dok ih jedete.

Avokado

Masnoća je prirodno mazivo i potrebna nam je u našim tijelima kako bi se olakšale sve vrste procesa. Trik je u tome što to mora biti prava vrsta masti. Avokado sadrži puno zdravih tvari koje pomažu u održavanju fleksibilnosti kože i hidriraju je. Studija koja je ispitivala način prehrane kod preko 700 žena otkrila je da jedenje puno zdravih masti, poput one koje je pronađena u avokadu, dovodi do glatke kože koja ima veliku elastičnost.

Avokado takođe sadrži spojeve koji štite kožu od štetnih sunčevih zraka. Ako avokado uključite u neku od vaših salata, dobićete i zdravu dozu vitamina E i vitamina C. Ovi hranjivi sastojci čine odlične partnere u stvaranju kolagena i štite vašu kožu od oksidativnih oštećenja zbog kojih izgledate umorno.

Crna čokolada

Poboljšanje izgleda vaše kože putem prehrane ne znači da morate sebi uskratiti slatka zadovoljstva. Možete jesti crnu čokoladu i izgledati dobro. Nekoliko studija potvrdilo je da kakao prah sadrži visok nivo posebnih antioksidansa koji doprinose hidriranju kože, navodi Health & Human Research. Ako svaki dan pojedete malo crne čokolade, vidjećete da će vam koža biti manje gruba i manje će se perutati. Pored toga, moći će duže odolijevati djelovanju sunčevih zraka. Naravno, krema za sunčanje je obavezna.

Pored navedenog, kakao poboljšava protok krvi i tako se koži isporučuje više hranljivih tvari. Preporuke su da se konzumira čokolada koja sadrži najmanje 70 posto kakaoa. Tako ćete dobiti samo korisne stvari bez dodatnog šećera. Previše šećera zapravo može razgraditi kolagen, odnosno izazvati njegovo pucanje.

Crno vino

Izgleda da možete slobodno uživati u čaši vina, bez osjećaja krivice. Crno vino sadrži resveratrol, spoj koji smanjuje učinke starenja u cijelom tijelu. Ako zagledate deklaracije proizvoda, možete primijetiti da i neki kozmetički proizvodi za pomlađivanje sadrže ovaj spoj. On djeluje bez obzira primjenjujete li ga lokalno ili unosite u organizam.

Kada konzumirate resveratrol u vinu (ili u soku od grožđa), usporava se proizvodnja slobodnih radikala. Oštećenja koja izazivaju slobodni radikali zapravo su jedan od glavnih uzročnika oštećenja na koži i preranog starenja. Naravno, prekomjerno konzumiranje alkohola ne preporučuje se jer, pored niza negativnih problema, uključuje i loš uticaj na kožu. Ako želite popiti čašu nekog alkohola, crno vino može biti najsigurniji izbor za vaš ten.

Paradajz

Paradajz je ukusan i može se kombinovati u mnogobrojnim jelima te će vam teško dosaditi. Kada uživate u okusu paradajza, istovremeno dobijate veću količinu vitamina C koji će vam pomoći u sprečavanju perutanja kože.

Paradajz pored toga sadrži sve glavne karotenoide, uključujući beta-karoten, lutein i likopen. Ovi snažni antioksidansi štite kožu od oštećenja od sunca. Još uzbudljivije je da se za potpunu apsorpciju karotenoida preporučuje da paradajz jedemo s nekom vrstom masti. Dakle, uz paradajz možete pojesti malo avokada, sira, preliti ga maslinovim uljem ili dodati orašaste plodove.

Orah

Na internetu možete naići na bezbroj članaka koji govore da orašasti plodovi, a posebno orah, sadrže optimalni nivo esencijalnih masnih kiselina. Naše tijelo ove kiseline koristi kao građevinske blokove za izgradnju zdravih ćelijskih membrana. Budući da ih naše tijelo ne može samo stvoriti, mora ih uzimati iz hrane kako bi dobilo svoju dozu omega-3 i omega-6 masnih kiselina. Pored oraha, savršeni izvori ovih kiselina su ribe kao što su losos, skuša i haringa.

Za povećanje unosa esencijalnih masnih kiselina orah se preporučuje i zato što sadrži antioksidanse koje voli koža, kao što su vitamin E i vitamin C te selen. Budući da su orasi bogati masnoćom, najbolje je da ga ne konzumirate puno. Oko 30 g po porciji bilo bi sasvim dovoljno. Ovom porcijom dobićete i povećanje cinka za šest posto, a poznato je da cink pomaže u zarastanju kože, kao i protiv bakterija i upala.

Da biste postigli zdrav i mladalački izgled kože ključno je da svoju prehranu fokusirate na biljnu hranu uz dodatak nemasnog mesa. Voće, povrće i generalno prirodni proizvodi, posebno ovi s liste, sadrže najviše antioksidanasa, esencijalnih masnih kiselina, vitamina i drugih hranljivih tvari koje su neophodne za zdravu kožu. Ako još pijete i dovoljno vode, učinak ne može izostati, prenosi “Index“.

