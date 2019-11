Ako želite prestati piti kafu, ovo su dobre zamjene

1. Zeleni čaj – Studije pokazuju da je ovaj čaj dobar za one koji se bore s alergijama, da je odličan za vid, snižava nivo holesterola i smanjuje rizik od propadanja zuba.

Sadrži manje kofeina i više antioksidansa u usporedbi s kafom. Ne možete postati ovisni o zelenom čaju kao o kafi te nema glavobolja ili problema sa spavanjem.

2. Kefir – Ako se često osjećate napuhano ili vas muče crijeva, ovo bi mogao biti odličan napitak za vas. Kefir je fermentirani mliječni napitak, uzgojen iz kefirnih žitarica. Čuva probavu, jer je bogat probioticima. Ljudima koji piju jogurt kao probiotik, nutricionisti savjetuju da pređu na kefir, jer ima veću količinu dobrih bakterija nego jogurt.

3. Voda s limunom – Limun iskoristite za stvaranje savršene zamjene za jutarnju kafu. Ako je to prva stvar koju ujutro popijete, to je odlično, jer time nadoknađujete vodu koju tijelo izgubi tokom noći. Dodajte pola limuna u tri decilitra mlake do tople vode. Time dobivate odgovarajuću dozu vitamina C i polifenola kako biste poboljšali imunološki sistem i zdravlje kože.

Kakao bogat mineralima

Ova sirova namirnica u tom čistom obliku puna je zdravih sastojaka. Kakao je bogat mineralima, a posebno obiluje željezom, cinkom, bakrom i manganom. Odličan je izvor magnezija, koji je neophodan za funkcioniranje mnogih bioloških procesa u tijelu. Sirovi kakao sadrži vrlo malo kofeina, ali ima mnogo teobromina, sličnog sastojka koji djeluje kao nježan stimulans.

Teobromin može pružiti sličan osjećaj euforije i zadovoljstva, ali s njim nećete doživjeti nagli pad energije kao s kafom.

Čaj od gloga i divljeg šipka

Čaj od gloga je za osobe koje se teže razbuđuju, a u jutarnjim satima imaju zahtjevnije zadatke i treba im dobar start dana. Čaj od divljeg šipka sa medom dat će dosta energije pa je idealan napitak učenicima i studentima za uvod u dan.

Bijela kafa

Razmišljate li o smanjivanju konzumacije kofeina, a pri tome ne možete zamisliti dan bez kafe, cikorija je vjerodostojna zamjena, koja vas neće razočarati. Bijelu kafu, kako je još zovu, s obzirom na to da ne sadrži kofein, voljet će i djeca, prenosi “Avaz“.

