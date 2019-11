Limun kao dijetalno i detoksikativno sredstvo: Četiri limuna na dan za idealan stas!

Svima nama je poznato da je limun (lat. Citrus x limon) voće koje se koristi za dobijanje soka, limunske kiseline, koristi se u industriji – u proizvodnji sredstava za čišćenje, itd. Također, znamo da je limun, kao nezamjenjiv izvor vitamina C, od davnina korišten kao lijek – šolja toploga čaja sa nacijeđenim limunom i trunkom meda, ustaljeni je recept za obuzdavanje prehlade i gripe. Isto tako, nekoliko kapi limuna će ribi, ali i brojnim drugim jelima, podvući harmoniju okusa.

A znamo li da je limun i sjajno sredstvo za topljenje toliko iritantnog i neuglednog “viška” oko struka, na bedrima…?

Regulisanjem probave, reguliše i težinu

Limun ima puno pozitivnih sastojaka, jedan od važnijih je hidroksicitrat, koji usporava asimilaciju masnoća. Limun je bogat esencijalnim uljima, kao što je limonen, koji blokira sintezu holesterola, dok jedan od šećera, polikosanol, koji je prisutan u korici limuna, pomaže pri sagorijevanju masnoća. Limun pomaže kod izlučivanja suvišne tekućine i smanjenja celulita.

Limun dodatno pomaže kod detoksikacije organizma. Limun odlikuje velika sadržajnost vitamina C, koji djeluje kao antioksidant, što omogućava uzdržavanje mladosti tkiva (i kože). Obogaćen je mineralima i na taj način pomaže u borbi protiv umora.

U svojoj knjizi “Limuska dijeta”, vodeća autorica na području zdrave prehrane Theresa Cheung tvrdi da je jedan od glavnih razloga zašto se pojedini muče s viškom kilograma, zapravo probavni sistem koji ne radi kako treba. Stoga, predlaže da se u prehranu uvrsti limun, i to ne samo svježe iscijeđen sok od limuna, već i njegova korica. To će pojačati probavu, a uz pravilnu ishranu i dovoljno kretanja, i istopiti neželjene kilograme.

Rješenje, je dakle, u limunima koji su bogati citrusnom kiselinom (sedam do osam posto). Ona se kombinira u kompleksnoj interakciji s drugim kiselinama i enzimima kako bi osigurala zdravu probavu i pritom stimulira izlučivanje želučanih sokova. Zahvaljujući svojoj kiselosti, čak i male količine limunskog soka mogu pospješiti probavu i smanjiti utjecaj bilo kojeg jela na povećanje šećera u krvi.

Topi kilograme, a ne mišiće

S ovom dijetom moguće je izgubiti 7.000 kalorija sedmično. Dijeta omogućava gubitak jednog kilograma masnoća (a ne mišića) sedmično, a dodatno se mršavi bez napora. Za vrijeme dijete mora se dnevno pojesti približno 4 limuna (kao sok ili kao nastrugana korica).

Ova dijeta pročišćava i smanjuje apsorpciju masnoća na prirodan način, te čini kožu ljepšom.Vitamin C je čudotvorno sredstvo protiv starenja i proljetnog umora. Dijetu je najbolje sprovoditi za vrijeme promjena godišnjeg doba, i to najbolje u trajanju 7 do 15 dana.

JELOVNIK ZA 7 DANA

Doručak – vrijedi za sve dane!

Šoljica čaja s limunom, dvije kriške integralnog dvopeka i kašičica marmelade od limuna.

Ponedjeljak

Ručak: kuhana riža (70 g) začinjena limunovim sokom, 2 kašičice ulja i 2 kašičice parmezana, zelena salata (150 g) s limunovim sokom i kašičicom ulja, voćna salata od sezonskog voća začinjena sokom polovice limuna.

Večera: prženi komadići teletine s kriškama limuna, integralno pecivo ili paketić žitnih krekera, špinat začinjen kašičicom ulja i limunovim sokom.

Utorak

Ručak: oslić u foliji (150 g) s jednom kapi ulja, sokom jednog limuna, te drugim izrezanim na kriške, integralno pecivo ili paketić žitnih krekera, mahune kuhane na pari, začinjene s kapi ulja i sokom polovice limuna.

Večera: pileća prsa (150 g) pečena na tavi s kapi ulja, začinima i limunovim sokom, pečene paprike (crvene i žute) začinjene s kapi ulja i sokom polovice limuna, te integralno pecivo ili paketić žitnih krekera.

Srijeda

Ručak: špageti (70 g) s jogurtom i limunom, zelena salata (150 g) začinjena sokom polovice limuna i kašičicom ulja, zdjelica jagoda sa sokom polovice limuna i malo šećera.

Večera: kuhana hobotnica (150 g) začinjena kašičicom ulja, peršinom i sokom polovice limuna, mahune kuhane na pari začinjene s kapi ulja i sokom polovice limuna, integralno pecivo ili paketić integralnih krekera.

Četvrtak

Ručak: miješana salata od 40 g mozzarelle, 30 g tunjevine, 5 maslina i limunom, integralno pecivo ili paketić žitnih krekera ili 2 kriške hljeba, voćna salata (osim banana i grožđa) sa sokom polovice limuna.

Večera: morska riba (po želji) pečena na tavi sa sokom od paradajza, kriškama i sokom od limuna, miješana zelena salata (150 g) sa sokom polovice limuna i kapi ulja, 2 mala kuhana krompira sa kašičicom ulja.

Petak

Ručak: teleći odrezak (120 g) pečen s kapi ulja i limunom, integralno pecivo ili žitni krekeri, mahune kuhane na pari sa kašičicom ulja i limunovim sokom.

Večera: kuhana riža (70 g) sa 2 kašičice ulja, ribanim sirom i limunovim sokom, goveđi carpaccio (120 g) začinjen kašičicom ulja i limunovim sokom, zelena salata (150 g) s limunovim sokom i kapi ulja.

Subota

Ručak: suho meso (80 g) sa kašičicom ulja i sokom polovice limuna, integralno pecivo ili paketić žitnih krekera, kuhani špinat začinjen kašičicom ulja i sokom polovice limuna.

Večera: salata od riže (70 g) s povrćem, sirom (20 g), suhim mesom (20 g), uljem i limunom, salata od svježeg voća (osim banana i grožđa) i limunovim sokom, te salata od paradajza začinjena kašičicom ulja.

Nedjelja

Ručak: tjestenina (70 g) sa 40 g kiselog vrhnja, kapi ulja i ribanom limunovom koricom, kuhane mahune začinjene kašičicom ulja i sokom polovice limuna, naranča ili grejp.

Večera: marinirani inćuni, integralno pecivo ili paketić žitnih krekera ili 2 kriške hljeba, kuhani špinat začinjen kašičicom ulja i sokom jednog limuna,piše Aura

SAVJET PLUS

Ako limun držite u frižideru (što inače nije potrebno), prije nego što ga zgnječite, pustite da se ugrije na sobnoj temperaturi. Tako ćete iz njega moći iscijediti mnogo više soka.

