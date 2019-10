Hljeb iz šerpe

Potrebni sastojci:

200 gr crnog brašna

500 gr bijelog brašna

kašika soli

dvije male kašike suhe germe

Sve to izjednačiti kašikom, dodati 530 ml vode i drvenom kašikom izmiješati sve. Možda voda neće pokupiti svo brašno ali to je ok. Poklopi sa plastičnim folijom i ostavi preko noći da nakvasa. Promiješati nekoliko puta ali isključivo kašikom. Narednog dana, posuti površinu stola brašnom, istresti tijesto i onako sve četiri strane kao pismo unutra preklopiti. Znači, ono što je bilo gore ide dole.

Staviti na pek papir da malo nadođe, dok se šerpa s poklopcem dobro ne zagrije. Ja koristim onu tešku šerpu, u njoj je najbolje peći. Zagrijem je na najjačoj temperaturi 15 min sa poklopcem, izvadim iz peći, ubacim tijesto zajedno sa pek papirom i pečem pola sata sa poklopcem i 15 min bez poklopca. Super lagano za napraviti,piše Aura

