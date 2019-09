Zašto ne treba piti vodu tokom jela

Ovo ja zaista štetna navika, saznajte zašto vodu ne biste trebali piti tokom jela. Ispijanje vode nešto pre i tokom jela navika je koju imaju mnogi. Nova saznanja upućuju na to da pijenje vode tokom jela čini više štete nego koristi. Zašto vodu nije dobro piti tokom jela? Nutricionistica Robyn Youkilis u svojoj knjizi Go With Your Gut tvrdi da ta navika šteti probavi i apsorpciji hranjivih materija u organizmu