NAPITAK ZALUDIO ŽENE ŠIROM SVIJETA: Topi salo u rekordnom vremenu

Koristeći navedene sastojke u tačno zadatim količinama, moći ćete da napravite moćan sastojak koji pomaže da uklonite svu masnoću koja se nakupila na stomaku,prenosi Novi.

Nekoliko ljudi ga je uzimalo samo sedam dana i u tom periodu uspjeli su da se oslobode viška kilograma.

Priprema ovog napitka je veoma jednostavna, a uklanja sve masne naslage koje su se nakupile na stomaku.

Ono što je jedini uslov kada je u pitanju uzimanje ovog lijeka, jeste da ga redovno konzumirate, odnosno svako jutro i to isključivo na prazan stomak.

Potrebni sastojci:

– jedna i po čaša vode

– kašika meda

– kašika chia sjemenki

– limun

Priprema:

Iz limuna iscijedite sok, a i chia sjemenke potopite u vodu, pa pustite tako da odstoji 60 minuta.

Za to vrijeme one će nabubriti , a na kraju dodajete med i sok od limuna. Sve to trebate dobro da izmiješate. Uzimajte po kašiku smjese u jutarnjim satima.

