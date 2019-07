Hrana koja šteti probavi i ona koja je ubrzava

Advertisements

Ukoliko se ne krećete dovoljno i jedete nezdravu hranu mogli biste imati problema sa probavom.

Donosimo vam spisak namirnica koje su loše, a koje su dobre za probavu.

Namirnice koje mogu biti loše

Čili paprike – čili može nadražiti jednjak i dovesti do žgaravice, što može biti problem kod onih koji pate od sindroma iritabilnog crijeva ili od kronične žgaravice.

Mlijeko – kalcij je neophodan u prehrani i najlakše ćeš do njega doći konzumirajući mliječne proizvode, poput mlijeka ili sira. No, ako ne podnosiš laktozu, može uzrokovati dijareju, plinove, nadutost i grčeve. Netolerancija na laktozu je čest problem, a događa se kada ljudi nemaju dovoljno laktaze, enzima koji razgrađuje laktozu (šećer koji se nalazi u mlijeku). Celijakija, Kronova bolest i kemoterapija mogu oštetiti crijeva, što također dovodi do nepodnošenja laktoze.

Alkohol – opušta tijelo, ali i sfinkter jednjaka. To može dovesti do kiseline i žgaravice. Također može dovesti do upale sluznice želuca, ometati određene enzime i spriječiti apsorpciju hranjivih tvari. Previše alkohola izaziva proljev i grčeve.

Bobice i sjemenke – bobičasto voće i sjemenke su dobri za zdravlje, ali namirnice sa sitnim sjemenkama mogu biti problem za osobe s divertikulitisom (kada na debelom crijevu nastaju male vrećice crijevne sluznice). Teorija je da sjemenke ometaju vrećice i predstavljaju rizik od zaraze. To nije dokazano, no ako otkriješ da ti sjemenke (npr. Suncokreta ili bundeve) iritiraju crijeva, drži se podalje od njih.

Čokolada – studija je pokazala da čokolada može biti problem za one sa sindromom iritabilnog crijeva ili kronične opstipacije. No nije problem sama čokolada, nego mlijeko, često sadržano u čokoladnim slasticama. Također i kofein, koji izaziva grčeve, nadutost i proljev.

Kafa, čaj i bezalkoholna pića – ne samo da pretjerano opuštaju sfinkter jednjaka, nego mogu djelovati kao diuretik, što vodi do proljeva i grčeva.

Kukuruz – bogat je vlaknima, ali sadrži i celulozu, tip vlakana koji ljudi teško probavljaju jer im nedostaje potreban enzim. Ako kukuruz dobro prožvačeš, vjerojatno ćeš ga lako probaviti. No ako ga progutaš bez dovoljno žvakanja, može izazvati plinove i bolove u trbuhu.

Najbolja hrana za probavu

Jogurt – u crijevima se nalaze milijuni bakterija koje pomažu kod probave, a jogurt sadrži neke vrste dobrih bakterija.

Kupus – kupus poboljšava rast zdravih bakterija u debelom crijevu. Također eliminira toksine iz crijeva i potiče redovite stolice. Kiseli kupus je dobar baš iz istog razloga.

Đumbir – ovaj začin se već tisućama godina koristi kao prirodni lijek za ublažavanje mučnine, protiv povraćanja, plinova, gubitka apetita itd. No, najbolje je konzumirati ga umjereno, jer ti se velike količine mogu obiti o glavu. Više od dva do četiri grama dnevno mogu izazvati žgaravicu.

Nemasno meso i riba – ako jedeš meso, biraj piletinu, ribu i ostalo nemasno meso, jer ćeš ga probaviti lakše od sočnog odreska. Nemasno meso i riba također nisu povezani s povećanim rizikom od raka debelog crijeva poput masnog crvenog mesa,piše Faktor

Cjelovite žitarice – poput cjelovitog pšeničnog kruha, zobi i smeđe riže, dobar su izvor vlakana, što pomaže u probavi. Vlakna također daju dulji osjećaj sitosti i smanjuju kolesterol, ali mogu uzrokovati plinove, nadutost i druge probleme kod ljudi koji naglo povećaju njihov unos – zato ih je potrebno polako povećavati u prehrani.

Banane – normaliziraju rad crijeva, pogotovo, ako imaš proljev. Osim toga, vraćaju organizmu izgubljene elektrolite i kalij.

