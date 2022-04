Sačuvajte bubrege: Ne bi trebalo pretjerivati sa ovim namirnicama

1. Alkohol

Alkohol je u osnovi otrov koji vaši bubrezi moraju da filtriraju. Umjereno konzumiranje alkohola ne čini ovaj posao suviše teškim, ali prekomjerno izaziva pravi pritisak na njih. Previše alkohola zapravo menja funkciju bubrega, slično kao što menja funkciju vašeg mozga i čini ih nesposobnim da efikasno filtriraju vašu krv.

Alkohol je ima dehidrirajuće svojstvo, a voda je od kritične važnpsti za funkciju bubrega, kao i za svaku pojedinačnu ćeliju u našem tijelu. Ova unutrašnja borba je jedan od razloga zbog kojih mamurluk toliko smeta. Veoma je važno piti puno vode kad god konzumirate alkohol!

2. So

Natrijum je zapravo važan sastojak koji pomaže našim tijelima da održavaju pravilnu ravnotežu tečnosti. Radeći zajedno sa kalijumom, natrijum održava našu krv da bi mogla da efikasno filtrira kroz bubrege. Međutim, kada imate previše soli u svojoj ishrani, bubrezi su prisiljeni da drže više vode da bi je razredili krv. To na kraju povisuje krvni pritisak i može čak oštetiti mikroskopske strukture unutar bubrega koje obavljaju stvarne radove filtriranja – nefrone!

3. Kofein

Mnogima od nas je potrebna svakodnevna diza kofeina da bi se stvarno moglo ujutro funkcionisati, plus večernja doza ili dvije kada moramo da radimo do kasno. Ali zato što je kofein stimulans, ubrzava protok krvi i može povećati krvni pritisak. To je i blagi diuretik, što znači da utiče na sposobnost bubrega da apsorbuje vodu i može dovesti do dehidratacije.

U malim količinama, kofein ne stavlja previše stresa na vaše bubrege. Prekomjerna konzumacija, međutim, može pogoršati bolesti bubrega i uzrokovati bubrežne kamence zbog hronične dehidratacije. Sve dok se držite 2 ili 3 kofeinska pića dnevno i pijete dosta vode u međuvremenu, ne treba da brinete!

4. Gazirana i energetska pića

Imaju dobar ukus i prepuni su šećera, ali ova pića su izuzetno problematična. Ne postoji zdravstvena vrednost koja se može iskoristiti za napitke i energetska pića, tako da je njihovo uklanjanje iz ishrane u potpunosti jedna od najboljih stvari koje možete da uradite da biste odmah smanjili pritisak na bubrege i poboljšali opšte zdravlje.

5. Vještački zaslađivači

Vještački zaslađivači, poput onih koji se nalaze u dijetetskim sokovima, trebalo bi da smanje našu zavisnost od nezdravih šećera, ali to nije uspelo. Istraživanja pokazuju da upotreba proizvoda sa vještačkim zaslađivačima ne smanjuje ukupnu potrošnju šećera.

Ako i dalje tražite bolju zamjenu za šećer, probajte prirodnu steviju ili med.

6. Mliječni proizvodi – samo pretjerivanje škodi, inače su zdravi!

Mliječni proizvodi su bogati kalcijumom i drugim hranljivim sastojcima, kao i proteinima. Oni mogu biti zdrav dodatak vašoj ishrani, ali ne smeju se preterano konzumirati. Previše kalcijuma može dovesti do kamena u bubrezima jer se vaši bubrezi bore da izbace višak u urin.

Preopterećeni bubrezi takođe neće biti u mogućnosti da obrađuju proteinski otpad i doći će do opasnog nivoa u vašem tijelu. Istraživanja su pokazala da ograničavanje proizvodnje mliječnih proizvoda za ljude sa bubrežnim bolestima može odložiti potrebu za dijalizom.

7. Neorganska hrana

Vjerovatno nije iznenađenje da nam otrov nije dobar. Ono što možda ne shvatate je da je gotovo nemoguće isprati ostatke pesticida na neorganskim proizvodima jer prodire u hranu. Kada se jednom progutaju, naša tijela nisu u stanju da izbace ove hemikalije, pa se njihovi nivoi talože tokom našeg života.

Nedavne studije su pokazale da osobe sa hroničnom bolesti bubrega imaju tendenciju da imaju viši nivo ostataka pesticida u svom tijelu.

Tačna veza između pesticida i bolesti bubrega još nije poznata, ali istraživači smatraju da visok nivo ostataka pesticida u organizmu uzrokuje značajno oksidativno oštećenje bubrega, piše “Stil“.

