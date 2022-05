Ovaj čaj je proljetna infuzija za tijelo: Čisti krv, ubrzava metabolizam, smanjuje šećer!

Ljekovita svojstva oraha poznata su mnogima. Orah je čarobna biljka koju je moguće koristiti na nevjerojatan broj načina, ne samo plod, već i ljuske, koru, grane, listove, deblo. Orah je stvoren da bi ga se koristilo. Ruski znanstvenik Mičurin prozvao je orah “voćkom – kombinatom” jer se kod oraha koristi sve: i lišće, i pupoljci, i mladi, nezreli orasi, i ljuska mladih oraha, i zreli plodovi i drvo.

Listovi oraha su također izuzetno ljekoviti, stoga ne zaboravite da prvo proljetno lišće oraha uberete i iskoristite za moćni čaj koji čisti cijeli organizam.

List sadrži tanin, ulje žućkaste boje, kiseline te tvari ljutog i gorkog ukusa. Od lišća se mogu spravljati sirupi, ekstrakti, tinkture, ali i boje za kosu i kožu, kozmetičke kreme i ulja za sunčanje. Lišće je najbolje upotrijebiti dok je zeleno i svježe. Listovi oraha imaju i insekticidno djelovanje. Svježi listovi oraha jakim mirisom tjeraju mrave, moljce, uši, stjenice i druge kukce.

Čaj od mladog lišća oraha kojem se dodaje med upotrebljava se kao sredstvo za detoksikaciju organizma, jačanje želuca i poboljšavanje probave i krvne slike, protiv čireva, kostobolje, gnojnih rana te za ispiranje i oblaganje upaljenih očiju. Savršeno čisti krv, poboljšava metabolizam i liječi cijelo tijelo.

Listovi oraha sadrže askorbinsku kiselinu, vitamin B1, glikozide, flavonide, karoten i druge korisne supstance.

Toniraju i smiruju kožu, pomažu u zarastanju rana, djeluju kao laksativ.

Preporučuju se kada ste iscrpljeni, kod dijareje, avitaminoze, zaraznih bolesti.

Čaj od lista oraha preporučuje se i dojiljama kako bi povećale laktaciju i spriječile mastitis.

Kako se priprema i koristi čaj od listova oraha?

Listove oraha odvojite od peteljki i osušite ih (3-7 dana u zatvorenom i dobro ventiliranom prostoru, raspoređeno u tanki sloj, povremeno okretati, kad se osuši staviti u papirnatu vrećicu).

Ako želite vratiti energiju i osnažiti tijelo, čaj do lišća oraha pijte 3 do 4 puta dnevno, ali malim gutljajima i to samo po jednu žlicu.

Ovako se spravlja:

Jednu veliku žlicu suhog lišća oraha kuhati na lagano 15-ak minuta u 400 ml vode. Nakon toga se procijedi i pije po jedna žlica 3 do 4 puta dnevno.

Čaj se može koristiti i kao tonik za kožu, ali i kao tretman za čišćenje rana.

Čaj od listova oraha za krv, šećer i metabolizam

Čaj od lista oraha liječi i čisti krve žile, smanjuje šećer u krvi i poboljšava metabolizam.

U ovu svrhu čaj se kuha ovako:

1 žlica smrvljenih suhih listova oraha prelije se s jednom šalicom vrele vode.

Čaj neka odstoji jedan sat, a zatim se procijedi i pije se po pola šalice 4 puta dnevno (znači da je potrebno skuhati 2 šalice ovog čaja).

Uvarak od lišća oraha

Za liječenje kožnih oboljenja (ekcema, lišajeva, gnojnih osipa) skuhajte uvarak od listova oraha tako što ćete 5 žlica mljevenih i suhih listova oraha preliti s pola litre vode i kuhati na laganoj vatri oko 15 minuta.

Kada se ohladi, procijedite čaj i s njim premažite problematična mjesta na koži nekoliko puta dnevno,prenosi Atma

