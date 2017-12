Naučno dokazano: Ispijanje vina čini vas pametnijim, razvija mozak više nego matematičke zagonetke!

Prava vijest za praznični period, vino ne samo da ima dobar ukus u ustima, nego vas može učiniti pametnijima. Kako tvrdi neurolog sa Univerziteta Jejl Gordon Šeperd konzumiranje vina aktivira više sive materija u mozgu nego slušanje muzike i riješavanje matematičkih jednačina. Pa živjeli!

Advertisements

Šeperd je istražio vezu između ljudskog mozga i sposobnosti da se prepozna ukus vina, a rezultate je objavio u knjizi Neurologija: Kako mozak stvara ukus vina, piše “Independent”.

Naučnik je objasnio kako ljudi ne otpiju gutljaj vina i samo ga ostave u ustima. “Prvo ga mućkate po ustima, a zatim progutate što je vrlo kompleksna motorička radnja“, objasnio je. Naš mozak ima vrlo važnu ulogu u dešifrovanju ukusa vina, a Šeperd je to povezao s načinom na koji naše oči opažaju boje.

“Dobra analogija su boje. Stvari koje mi vidimo same po sebi nemaju boju, nego se svjetlo reflektuje od njih nakon što ih pogodi. Tek kada svjetlo dođe do naših očiju aktivira se sistem u mozgu koji stvara boju od tih različitih talasnih dužina“, rekao je naučnik. Na sličan način molekuli vina nemaju ukus ni aromu. “Nego kada stimulišu naš mozak, on stvara ukus na isti način na koji stvara boju“, objasnio je, prenosi “Stil“.

Svakim gutljajem vina zapravo aktivirate svoj mozak i tako ga vježbate.

Advertisements

loading...

Facebook komentari