Kako najlakše oljuštiti pečene paprike – trik koji uspijeva

Zašto vrijedi isprobati ovaj trik?

Kožica se odvaja mnogo lakše.

Paprike ostaju cijele i sočne.

Nije potreban nikakav poseban alat.

Čuva prirodan ukus pečenih paprika.

Ipak, postoji jedan jednostavan korak koji se radi odmah nakon pečenja, a zbog njega se ljuska odvaja mnogo lakše.

Najbolje od svega je što vam ne treba nikakav poseban preparat ni komplikovana tehnika. Jedan mali potez pravi razliku između paprike koja se raspada i one koja ostaje cijela.

Zašto se kožica pečenih paprika teško skida?

Tokom pečenja kožica se odvaja od mesa, ali se poslije vađenja iz rerne paprika brzo hladi. Ako je ostavite nepokrivenu, para izlazi, kožica se ponovo stegne i teže se skida.

Zato je najvažnije da paprike dok su još vrele zatvorite i ostavite da odstoje. Para će omekšati kožicu i napraviti prostor između nje i mesa.

Šta uraditi odmah nakon pečenja

Paprike pecite u dobro zagrijanoj rerni na oko 220 stepeni, dok ne omekšaju, a kožica ne počne da tamni i pravi mehuriće. Ne morate čekati da cijela paprika pocrni.

Čim ih izvadite, uradite ovo:

Vrele paprike stavite u šerpu i poklopite ili ih prebacite u kesu pogodnu za čuvanje hrane.

Ostavite ih zatvorene oko 10 do 15 minuta.

Nemojte ih stalno otvarati i proveravati.

Vadite ih jednu po jednu, dok ostale ostaju pokrivene.

Para koja se zadrži unutra omekša kožicu i znatno olakšava ljuštenje.

Koju grešku većina pravi?

Tu većina napravi grešku. Paprike izvadimo iz rerne, raširimo ih po tacni i ostavimo da se hlade. Upravo tada se kožica ponovo steže.

Umjesto toga, držite ih zatvorene dok su još vrele. Možete koristiti šerpu sa poklopcem, veću posudu pokrivenu tanjirom ili odgovarajuću kesu.

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Ne treba vam nikakav poseban preparat ni komplikovan postupak. Potrebno je samo da para ostane uz paprike dovoljno dugo.

Da li paprike treba potapati u hladnu vodu?

Ne morate. Iako voda može pomoći da se kožica lakše odvoji, ispiranjem možete izgubiti dio soka i pečenog ukusa.

Mnogo je bolje da papriku ostavite da se ohladi u sopstvenoj pari, a zatim kožicu skinete rukama.

Ako se neki mali dio ne odvaja odmah, nemojte ga strugati nožem. Sačekajte da se paprika još malo prohladi i pokušajte ponovo.

Kako sačuvati paprike cijelima za zimnicu?

Kada je paprika dovoljno ohlađena, napravite mali rez kod peteljke i pažljivo povucite kožicu nadole. Nemojte je vući naglo u stranu, jer se mekano meso tada lako pocijepa.

Sjeme i peteljku uklonite tek nakon ljuštenja, naročito ako paprike pripremate za zimnicu. Tako ćete lakše sačuvati oblik i sočnost paprike.

Ako spremate veću količinu, radite u turama. Dok se jedna tura peče, prethodna može da se pari i hladi u poklopljenoj posudi,pišu Nezavisne

Na kraju dobijate ono što svi želimo kada spremamo zimnicu: paprike koje se lako ljušte, ostaju cijele i ne pretvaraju se u kašu pod prstima.

A najbolji dio je što za ovaj trik ne morate kupovati ništa posebno – dovoljni su posuda i poklopac, odnosno ono što već imate u kuhinji, prenosi Krstarica.

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