Zašto je dinja moćan saveznik zdravlja?

Obiluje vitaminima koji jačaju imunitet, mineralima važnim za zdravlje srca i antioksidansima koji štite organizam od štetnih utjecaja.

Sa čak 90 posto vode, dinja je odličan izbor za hidrataciju tokom toplih dana. Osim toga, niskokalorična je i sadrži svega oko 50 kalorija po šolji, što je čini pogodnom za uravnoteženu ishranu.

Posebno se izdvaja po visokom sadržaju vitamina C i vitamina A. Jedna porcija može osigurati više od 60 posto dnevnih potreba za vitaminom C, koji je važan za imunitet i zdravlje kože, te oko 30 posto potreba za vitaminom A, neophodnim za dobar vid. Zbog niskog sadržaja natrija i purina, pogodna je i za osobe koje vode računa o zdravlju bubrega i krvnom pritisku.

Ono što dinju čini posebno vrijednom jeste bogatstvo antioksidansa. Sadrži beta-karoten, lutein, zeaksantin i kukurbitacin, spojeve koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima te imaju izražena protuupalna svojstva.

Dinja doprinosi i zdravlju srca zahvaljujući visokom sadržaju kalija, minerala koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Kalij ublažava negativne efekte natrija i smanjuje opterećenje krvnih sudova i srca.

Lutein i zeaksantin, koje dinja također sadrži, važni su za očuvanje zdravlja očiju. Istraživanja pokazuju da redovan unos ovih karotenoida može pomoći u smanjenju rizika od sive mrene i staračke makularne degeneracije.

Prilikom kupovine birajte dinju koja je simetrična, teška za svoju veličinu i ima prijatan, slatkast miris. Prije rezanja potrebno je dobro oprati i istrljati koru kako bi se smanjio rizik od bakterijske kontaminacije.

Iako je veoma zdrava, preporučuje se umjerena konzumacija. Pretjeran unos može izazvati probavne tegobe, dok osobe s bolestima bubrega trebaju voditi računa o unosu kalija. Dijabetičari bi također trebali obratiti pažnju na veličinu porcije zbog prirodnog sadržaja šećera.

Facebook komentari