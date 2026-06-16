Produžite svježinu jagoda: Dovoljno je da znate kako ih pravilno prati

Posebno se ističe da pravilno čišćenje bobičastog voća može značajno produžiti njegov rok trajanja.

Popularni kreator sadržaja Bobby Parrish, poznat kao “The Grocery Store Guy”, podijelio je na društvenim mrežama savjet koji je privukao veliku pažnju. On je demonstrirao metodu pranja jagoda i borovnica, navodeći da kombinacija vode i blagog rastvora može pomoći u uklanjanju nečistoća i produžiti svježinu voća.

Prema njegovom savjetu, voće se može potopiti u mješavinu vode i sirćeta u omjeru jedan prema tri, ostaviti nekoliko minuta, zatim isprati i ostaviti da se potpuno osuši prije spremanja u frižider. Na taj način se, kako tvrdi, produžava trajnost i smanjuje kvarenje.

Slične preporuke navode i stručni izvori koji ističu da se jagode mogu prati i jednostavno pod mlazom hladne vode, uz lagano trljanje, a zatim sušiti papirnim ubrusom. Također se navodi da se može koristiti i blaga otopina sirćeta ili soli, što može pomoći u uklanjanju ostataka pesticida.

Stručnjaci podsjećaju da su jagode bogate vitaminima i antioksidansima, te da njihova redovna konzumacija doprinosi zdravoj ishrani. Naglašava se i važnost svakodnevnog unosa voća i povrća u okviru uravnotežene prehrane, uz preporuke zdravstvenih institucija o minimalnim količinama za očuvanje zdravlja.

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