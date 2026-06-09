Zamrznuto meso ima rok trajanja: Evo koliko dugo se može čuvati u zamrzivaču

Iako zamrzavanje produžava rok trajanja, svaka vrsta mesa ima određeni period koliko se može sigurno čuvati u zamrzivaču.

Mnoge domaćice nakon kupovine meso odlažu u zamrzivač, ali se često postavlja pitanje koliko dugo ono zapravo može stajati bez gubitka kvaliteta.

Piletina i ćuretina

Cijela piletina ili ćuretina može se čuvati u zamrzivaču do 12 mjeseci. Kada su u pitanju komadi mesa poput prsa, bataka, karabataka ili krilaca, preporučuje se da se potroše u roku od devet mjeseci. Iznutrice ne bi trebalo držati zamrznute duže od tri do četiri mjeseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Svježe crveno meso može se čuvati od nekoliko mjeseci do godinu dana, u zavisnosti od vrste i oblika. Sirovi odresci mogu trajati između šest i 12 mjeseci, dok kotleti zbog prisustva kostiju imaju kraći rok od četiri do šest mjeseci. Pečeno meso može se zamrznuti i čuvati od četiri mjeseca do godinu dana.

Mljeveno meso

Bez obzira na vrstu, mljeveno sirovo meso ne bi trebalo držati u zamrzivaču duže od tri do četiri mjeseca. Pravilno praćenje rokova zamrzavanja pomaže da meso zadrži kvalitet, ukus i sigurnost za konzumaciju, te smanjuje rizik od kvarenja i bacanja hrane.

Svinjetina

Sirova svinjetina se može čuvati slično kao i govedina. Svinjetina narezana na kockice može trajati četiri do šest mjeseci u zamrzivaču, dok pečena može biti upotrebljiva i do 12 mjeseci. Prerađeni proizvodi poput slanine, kobasica, viršli i šunke imaju znatno kraći rok trajanja i preporučuje se njihova upotreba u roku od jednog do dva mjeseca.

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