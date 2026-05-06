Kako da vam jagode duže ostanu svježe: Jednostavan trik koji djeluje

Trebate ih potopiti u hladnu vodu sa sodom bikarbonom.

Prema istraživanju Univerziteta Massachusetts, potapanje bobičastog voća u rastvor vode i sode bikarbone može pomoći u uklanjanju prljavštine, bakterija i površinskih ostataka pesticida. Time se može usporiti i propadanje plodova.

Preporuka je da se jagode drže 15 minuta u hladnoj vodi sa sodom bikarbonom, zatim ocijede u cjediljki i isperu. Nakon toga ih treba ostaviti da se osuše na zraku ili ih lagano posušiti kuhinjskim papirom pa spremiti u posudu. Čuvajte ih u hermetički zatvorenoj staklenoj posudi za maksimalnu svježinu.

Imajte na umu da soda bikarbona ponekad može omekšati jagode pa se kao zamjena može koristiti sirće. Za takvo ispiranje preporučuje se omjer 100 mililitara sirćeta i 300 mililitara vode, kratko potapanje od jedne do dvije minute, brzo ispiranje hladnom vodom i vrlo temeljito sušenje prije odlaganja.

Ako se jedu isti dan, jagode mogu stajati na hladnijoj sobnoj temperaturi, dalje od sunca i izvora toplote. Za čuvanje od dva do pet dana preporučuje se da se izdvoje mekani ili pljesnivi plodovi, posuda obloži kuhinjskim papirom i jagode rasporede u jednom sloju, uz dovoljno protoka zraka u frižideru.

Facebook komentari