Crveni eliksir zdravlja: Zašto je paradajz jedna od najvažnijih namirnica za srce, probavu i zaštitu organizma

Sadrži likopen, snažan antioksidans koji paradajzu daje crvenu boju, kao i vitamine A, C i K te vlakna. Ove supstance pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja, podržavaju imunitet i doprinose boljem radu organizma.

Redovna konzumacija paradajza povezuje se sa zdravljem srca, jer kalij i antioksidansi mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti. Također, vlakna iz paradajza doprinose boljoj probavi i zdravlju crijeva.

Likopen se posebno dobro iskorištava kada se paradajz termički obradi, pa su umaci, supe i sok od paradajza često nutritivno čak i bogatiji od sirovog ploda. Pored toga, antioksidansi iz paradajza mogu pomoći u zaštiti kože i usporavanju procesa starenja.

Zahvaljujući svojoj nutritivnoj vrijednosti, paradajz zauzima važno mjesto u zdravoj i uravnoteženoj ishrani i preporučuje se njegova redovna konzumacija u različitim oblicima.

