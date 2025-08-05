Hrana i piće

Hrskavi pekarski krompir gotov za pola sata: Recept koji osvaja na prvi zalogaj

4.7K  
Objavljeno prije 30 minuta

Jednostavna priprema i savršeni začini čine ovaj prilog neodoljivim

Pekarski krompir je jedno od onih jela koje se lako priprema, a uvijek oduševi ukusom. Ovaj recept donosi savršenu kombinaciju začina i hrskave teksture, a gotov je za manje od pola sata.Sastojci:

– 1,5 kg krompira

– 3 kašičice suvog začina

– 3 kašičice mljevene crvene paprike

– bijeli luk u prahu (po želji) mljeveni biber (po ukusu)

– 1 kašičica soli

– 1 kašičica ruzmarina

– 1 kašika ulja

Priprema:

Krompir operite, ogulite i isijecite na kriške. Rasporedite ga na pleh obložen papirom za pečenje. Dodajte sve začine, prelijte uljem i dobro izmiješajte.

Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i postane mekan iznutra. Poslužite toplo kao prilog ili samostalno jelo.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh