Hrskavi pekarski krompir gotov za pola sata: Recept koji osvaja na prvi zalogaj

Pekarski krompir je jedno od onih jela koje se lako priprema, a uvijek oduševi ukusom. Ovaj recept donosi savršenu kombinaciju začina i hrskave teksture, a gotov je za manje od pola sata.Sastojci:

– 1,5 kg krompira

– 3 kašičice suvog začina

– 3 kašičice mljevene crvene paprike

– bijeli luk u prahu (po želji) mljeveni biber (po ukusu)

– 1 kašičica soli

– 1 kašičica ruzmarina

– 1 kašika ulja

Priprema:

Krompir operite, ogulite i isijecite na kriške. Rasporedite ga na pleh obložen papirom za pečenje. Dodajte sve začine, prelijte uljem i dobro izmiješajte.

Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i postane mekan iznutra. Poslužite toplo kao prilog ili samostalno jelo.

