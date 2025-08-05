Hrskavi pekarski krompir gotov za pola sata: Recept koji osvaja na prvi zalogaj

Pekarski krompir je jedno od onih jela koje se lako priprema, a uvijek oduševi ukusom. Ovaj recept donosi savršenu kombinaciju začina i hrskave teksture, a gotov je za manje od pola sata.Sastojci:
– 1,5 kg krompira
– 3 kašičice suvog začina
– 3 kašičice mljevene crvene paprike
– bijeli luk u prahu (po želji) mljeveni biber (po ukusu)
– 1 kašičica soli
– 1 kašičica ruzmarina
– 1 kašika ulja
Priprema:
Krompir operite, ogulite i isijecite na kriške. Rasporedite ga na pleh obložen papirom za pečenje. Dodajte sve začine, prelijte uljem i dobro izmiješajte.
Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i postane mekan iznutra. Poslužite toplo kao prilog ili samostalno jelo.