Ovo je najnezdravija riba – a svi baš nju najčešće kupuju

Na prvu, pitanje „koja je najnezdravija riba“ zvuči kao da postoji jasan odgovor – ali u stvarnosti stvari nisu tako crno-bijele. Riba se smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali neke vrste ipak nose više masti, potencijalno više toksina ili se pripremaju na načine koji ih čine manje poželjnim u svakodnevnoj ishrani.

Najmasnije ribe: zdrave, ali kalorične

Kada govorimo o „nezdravosti“, mnogi prvo pomisle na količinu masnoće. Tu prednjače ribe poput lososa, skuše i haringe. One su bogate omega-3 masnim kiselinama koje su zapravo vrlo korisne za srce i mozak.

Međutim, zbog visokog udjela masti, ove ribe su i kaloričnije od bijelih riba poput oslića ili bakalara. To ne znači da su loše – naprotiv, ali u većim količinama mogu biti problematične za one koji paze na unos kalorija.

Ribe s više žive i toksina

Ako tražimo „najnezdraviju“ ribu u pravom smislu, onda se fokus pomjera na sadržaj teških metala, posebno žive. Veće predatorske ribe poput tune, sabljarke i morskog psa akumuliraju više žive jer su na vrhu lanca ishrane.

Redovna konzumacija takvih riba u većim količinama može biti štetna, posebno za trudnice i djecu. Upravo zato stručnjaci savjetuju umjerenost i raznolikost.

Problem nije uvijek riba, nego način pripreme

Često ono što ribu čini „nezdravom“ nije sama riba, nego način na koji se priprema. Duboko pržena riba, posebno u fast food varijantama, gubi dio svojih nutritivnih prednosti, a dobija dodatne kalorije i nezdrave masnoće.

Na primjer, pohovana ili pržena riba s puno ulja i teškim prilozima može biti znatno manje zdrava od iste te ribe pečene na žaru ili u rerni.

Pa koja je onda najnezdravija?

Ako se mora izdvojiti „najproblematičnija“ kategorija, to bi bile:

velike predatorske ribe s visokim sadržajem žive (tunjevina je jedna od njih koju najviše konzumiramo)

industrijski prerađeni riblji proizvodi

duboko pržena riba

S druge strane, većina svježe ribe – čak i one masnije – i dalje je nutritivno vrijedna i može biti dio uravnotežene ishrane.

Zaključak je jednostavan: nije stvar u tome da neku ribu potpuno izbacite, nego da birate pametno, jedete raznovrsno i pazite kako je pripremate, prenosi Novi.

Facebook komentari