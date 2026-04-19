Ovo je najnezdravija riba – a svi baš nju najčešće kupuju

Na prvu, pitanje „koja je najnezdravija riba“ zvuči kao da postoji jasan odgovor – ali u stvarnosti stvari nisu tako crno-bijele. Riba se smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali neke vrste ipak nose više masti, potencijalno više toksina ili se pripremaju na načine koji ih čine manje poželjnim u svakodnevnoj ishrani.
Najmasnije ribe: zdrave, ali kalorične
Kada govorimo o „nezdravosti“, mnogi prvo pomisle na količinu masnoće. Tu prednjače ribe poput lososa, skuše i haringe. One su bogate omega-3 masnim kiselinama koje su zapravo vrlo korisne za srce i mozak.
Međutim, zbog visokog udjela masti, ove ribe su i kaloričnije od bijelih riba poput oslića ili bakalara. To ne znači da su loše – naprotiv, ali u većim količinama mogu biti problematične za one koji paze na unos kalorija.
Ribe s više žive i toksina
Ako tražimo „najnezdraviju“ ribu u pravom smislu, onda se fokus pomjera na sadržaj teških metala, posebno žive. Veće predatorske ribe poput tune, sabljarke i morskog psa akumuliraju više žive jer su na vrhu lanca ishrane.
Redovna konzumacija takvih riba u većim količinama može biti štetna, posebno za trudnice i djecu. Upravo zato stručnjaci savjetuju umjerenost i raznolikost.
Problem nije uvijek riba, nego način pripreme
Često ono što ribu čini „nezdravom“ nije sama riba, nego način na koji se priprema. Duboko pržena riba, posebno u fast food varijantama, gubi dio svojih nutritivnih prednosti, a dobija dodatne kalorije i nezdrave masnoće.
Na primjer, pohovana ili pržena riba s puno ulja i teškim prilozima može biti znatno manje zdrava od iste te ribe pečene na žaru ili u rerni.
Pa koja je onda najnezdravija?
Ako se mora izdvojiti „najproblematičnija“ kategorija, to bi bile:
velike predatorske ribe s visokim sadržajem žive (tunjevina je jedna od njih koju najviše konzumiramo)
industrijski prerađeni riblji proizvodi
duboko pržena riba
S druge strane, većina svježe ribe – čak i one masnije – i dalje je nutritivno vrijedna i može biti dio uravnotežene ishrane.
Zaključak je jednostavan: nije stvar u tome da neku ribu potpuno izbacite, nego da birate pametno, jedete raznovrsno i pazite kako je pripremate, prenosi Novi.