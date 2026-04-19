Koliko kafe biste trebali piti kako biste se riješili stresa

Sada su utvrdili količinu kafe koja može smanjiti stres.

Veliko istraživanje, objavljeno u stručnom časopisu Journal of Affective Disorders, proučavalo je samoprocjenu unosa kafe i medicinske kartone 460.000 ljudi tokom otprilike 13 godina.

Nakon tog vremenskog perioda, podaci su pokazali da su oni koji su pili kafu svakodnevno, tačnije, dvije do tri šoljice, imali niži rizik za razvoj poremećaja raspoloženja (tj. velike depresije ili bipolarnog poremećaja) i poremećaja povezanih sa stresom (tj. anksioznosti i poremećaja prilagođavanja) u odnosu na ljude koji uopće nisu pili kafu, prenosi Prevention.

Kod ljudi koji su pili pet ili više šoljica kafe dnevno nije primijećeno ublažavanje stresa, već obrnuto – primijećen je rast poremećaja raspoloženja. Ljekarka Kyra Bobinet i dijetetičar Alexander Lerit naglašavaju pozitivan utjecaj antioksidativnog sadržaja kafe, koji može djelovati u borbi protiv upale i, stoga, svih vrsta bolesti.

“Kafa je mnogo više od kofeina. Sadrži stotine bioaktivnih spojeva, uključujući polifenole i hlorogene kiseline, koji imaju antioksidativna i protuupalna djelovanja i vremenom mogu nezavisno podržavati zdravlje mozga”, kazala je Bobinet.

Veza između kafe i nižeg rizika od problema s mentalnim zdravljem može se objasniti njenim utjecajem na funkcije bubrega, jetre i metabolizma masti. To su procesi koje antioksidansi u kafi mogu podržati, napomenula je ona, prenosi Klix.

