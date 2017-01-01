Kako prepoznati pravo maslinovo ulje: Ove smjernice vam mogu pomoći

Prije svega, treba znati da boja ulja nije pouzdan pokazatelj kvalitetaČak i mješavine, različitih ulja mogu imati sličnu zelenkastu nijansu, pa se ne treba oslanjati na izgled prilikom procjene.

Mnogo važniji su miris i okus. Kvalitetno maslinovo ulje ima izražen i prirodan miris koji može podsjećati na travu, voće ili svježe biljke. Ako je miris slab, neutralan ili podsjeća na vosak i blage kiseline, to može ukazivati da se radi o mješavini.

Okus također igra ključnu ulogu. Pravo maslinovo ulje ima prepoznatljiv, intenzivan i blago gorkast okus koji ga razlikuje od drugih ulja i teško ga je zamijeniti ili prikriti.

Postoji i jednostavan način provjere kvaliteta. Dovoljno je ulje sipati u malu staklenu čašu i rukom ga prekriti kako bi se lagano zagrijalo. Nakon otprilike jedne minute, treba ukloniti ruku i pomirisati ulje.

Ako se osjete voćne ili biljne note poput badema, paradajza, to je često znak kvalitetnog ulja. Ako je miris neutralan ili podsjeća na vino ili sirće, vjerovatno se radi o mješavini.

Prilikom konzumiranja, kvalitetno ulje obično ostavlja izražen biljni ukus i može izazvati lagano grebanje u grlu, što je također jedna od karakteristika prirodnog ekstra maslinovog ulja, prenosi Klix.

