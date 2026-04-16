Savršena metoda za prženje jaja: Tajna koja će vam olakšati kuhanje

Mnogi prave grešku koristeći previše ulja, zbog čega bjelance brzo zagori, dok žumance ostaje nedovoljno pečeno. Takav način pripreme često rezultira neprivlačnim, žilavim jelom.

Stručnjakinja za kuhanje otkriva da tajna savršenog prženog jajeta ne leži u količini ulja, već u pravilnoj tehnici i odgovarajućem posuđu. Ključni trik je korištenje poklopca tokom prženja, posebno za one koji ne žele okretati jaje u tavi.

Naime, poklopac omogućava zadržavanje pare unutar tave, čime se gornji dio jajeta ravnomjerno termički obrađuje. Ova metoda sprječava pojavu sirovog ili “sluzavog” sloja na vrhu, dok istovremeno čuva kremastu teksturu žumanca.

Osim što osigurava ravnomjernu raspodjelu toplote, ova tehnika eliminiše potrebu za dodatnim uljem ili okretanjem jaja, što često dovodi do oštećenja strukture. Rezultat je savršeno isprženo jaje s hrskavim rubovima i mekanom unutrašnjošću.

Postupak je jednostavan: jaje se razbije u zagrijanu tavu s malo masnoće, zatim se smanji temperatura i poklopi. Nakon jedne do dvije minute, kada se na žumancetu pojavi lagani bijeli sloj, jaje je spremno za serviranje. Uz malo soli i bibera, dobit ćete idealan doručak bez mnogo truda, prenosi Novi.

Facebook komentari