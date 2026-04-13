Počela je sezona omiljenog voća: Evo kako razlikovati domaće od uvoznih jagoda

Iako na prvi pogled često izgledaju slično, donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći kako prepoznati domaće jagode.

Glavna razlika između domaćih i uvoznih jagoda ogleda se u ukusu. Domaće jagode obično imaju izraženiju slatkoću i jaču aromu, dok uvozne često djeluju blaže i manje intenzivnog okusa, zbog čega mogu ostaviti utisak manje svježine.

Razlika je primjetna i u mirisu. Domaće jagode najčešće imaju jak i prepoznatljiv miris, dok uvozne često imaju vrlo slab ili gotovo neprimjetan miris. To se najčešće povezuje s činjenicom da se uvozne jagode beru ranije kako bi izdržale transport.

Kada je riječ o izgledu, domaće jagode su najčešće nepravilnog oblika, srednje veličine i s prirodnim deformacijama. Uvozne su obično krupnije, ujednačenije i vizuelno savršenije. Također, uvozne jagode su čvršće, dok su domaće mekše i sočnije.

Razlike se vide i u boji. Uvozne jagode najčešće imaju intenzivnu i ujednačenu crvenu boju, dok domaće mogu varirati od svijetlocrvene do tamnijih nijansi. Kod domaćih jagoda unutrašnji dio često je svjetliji od vanjskog, što dodatno ukazuje na prirodnije sazrijevanje.

Još jedan detalj po kojem se mogu razlikovati jeste peteljka. Kod svježe ubranih domaćih jagoda ona je svijetlozelena, dok tamnija peteljka može ukazivati na duže stajanje nakon berbe. Također, domaće jagode često imaju izraženiji broj sjemenki na površini u odnosu na uvozne.

