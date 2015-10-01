Kolač koji osvaja na prvi zalogaj: Spoj maka, kokosa i kremaste čarolije

Ako tražite kolač koji je jednostavan za pripremu, a istovremeno izgleda i ima ukus kao iz slastičarne, ovaj recept je pravi izbor. Spoj maka i kokosa u mekanom biskvitu, uz bogatu i gustu kremu, daje savršenu kombinaciju koja se topi u ustima.

Ono što ovaj kolač izdvaja jeste njegova tekstura – sočan biskvit dodatno zaliven mlijekom i kremasti sloj koji je dovoljno čvrst da se lijepo reže, a opet lagan i ukusan. Idealan je za svaki dan, ali i kada želite poslužiti nešto posebno bez puno komplikacija.



Sastojci za biskvit:

2 jaja

130 g šećera

100 ml ulja

120 ml mlijeka

50 g brašna

100 g kokosovog brašna

3–4 kašike maka

1 kašika kakaa

1 prašak za pecivo

Sastojci za preliv:

200 ml mlijeka

Sastojci za kremu:

1 l mlijeka

2 pudinga od vanilije

100 g šećera

100 g brašna

3 supene kašike griza

1 kesica šlaga

2–3 kašike kokosa

Priprema:

Za početak umutite jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta, zatim dodajte ulje i mlijeko. U smjesu umiješajte brašno, kokos, mak, kakao i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite. Smjesu izlijte u tepsiju i pecite na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta.

Dok je biskvit još topao, ravnomjerno ga zalijte mlijekom kako bi dobio dodatnu sočnost.

Za kremu, u manjoj količini mlijeka razmutite puding, šećer, brašno i griz, a ostatak mlijeka zagrijte do ključanja. Zatim dodajte pripremljenu smjesu i kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Kada se krema malo ohladi, dodajte šlag i kokos, pa sve dobro izmiksajte.

Kremu rasporedite preko biskvita i kolač ostavite da se dobro ohladi prije serviranja.

Ovaj kolač je savršen spoj jednostavnosti i bogatog okusa – jednom kada ga probate, vrlo lako može postati jedan od omiljenih u vašoj kuhinji.

