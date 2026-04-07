Mesar otkrio tajnu za najsočnije pečenje: Samo premažite meso ovom tečnošću i biće mekano kao puter

Uložili ste trud, kupili najbolji komad mesa, a rezultat je ponekad suh i tvrd zalogaj koji se teško žvaće i kvari praznično raspoloženje.

Svi želimo meso koje se prosto topi u ustima, ali često zaboravljamo da se tajna ne krije u skupim začinima, već u hemiji i strpljenju.

Razgovarali smo s iskusnim mesarom koji decenijama priprema meso za najveće slave i on nam je otkrio trik koji mijenja sve.

Moćna tečnost koju već imate u kuhinji

Zaboravite na komplikovane marinade i egzotična ulja koja samo maskiraju pravi ukus mesa.

Tajna za najsočnije pečenje krije se u običnom jabukovom sirćetu pomiješanom s mineralnom vodom.

Možda zvuči previše jednostavno, ali kiselina iz sirćeta ima moć da razgradi krute mišićne veze, dok mjehurići iz kisele vode pomažu da tečnost prodre duboko.

Ovaj postupak se u stručnim krugovima naziva „omekšavanje vlakana“ i ključan je za svaki komad mesa, bilo da je u pitanju svinjetina ili junetina.

Razmjera koja donosi uspjeh

Mesar savjetuje da napravite mješavinu od 100 ml jabukovog sirćeta, 200 ml kisele vode i dvije kašike soli.

Ovom tečnošću treba temeljno premazati meso bar dva sata prije pečenja, a idealno bi bilo da prenoći u frižideru.

So će izvući vlagu na površinu, ali će je sirće odmah vratiti nazad u srž mesa, noseći sa sobom mekoću.

Prije nego što pleh stavite u rernu, meso obavezno tapkajte ubrusom da bude suho, kako bi se formirala ona čuvena, hrskava kožica.

Taktika pečenja za najsočnije pečenje

Nije dovoljno samo imati dobru tečnost, važna je i temperatura na kojoj se meso obrađuje.

Mnoge žene prave grešku i odmah uključe rernu na 200 stepeni, što dovodi do toga da meso spolja pregori, a unutra ostane suho.

Pravi majstori počinju na 150 stepeni i peku meso polako, pokriveno folijom ili poklopcem, barem tri sata.

Tek u posljednjih 20 minuta sklonite foliju i pojačajte temperaturu kako bi najsočnije pečenje dobilo onu zlatnu boju koju svi volimo.

Zašto je odmaranje mesa ključno

Kada izvadite pleh iz rerne, miris će vas mamiti da odmah krenete sa sječenjem i serviranjem.

To je najveća greška koju možete napraviti jer će sav sok iscuriti na dasku, a vama će ostati suhi komadi.

Pustite da meso odmori barem 15 do 20 minuta na sobnoj temperaturi, lagano pokriveno folijom.

Tada se sokovi stabilizuju i vraćaju u vlakna, garantujući da će svaki zalogaj biti mekan kao puter.

SAVJET ZLATA VRIJEDAN

Ako pečete meso s kožicom, premazujte ga tokom pečenja hladnim pivom uz pomoć grančice ruzmarina.

Šećer iz piva će karamelizovati površinu, dok će ruzmarin dati diskretnu, ali prefinjenu aromu koja podsjeća na vrhunske restorane.

Da li će se osjetiti miris sirćeta u pečenju?

Ne brinite, tokom termičke obrade miris sirćeta potpuno isparava, a ostaje samo njegova funkcija omekšavanja mesa.

Mogu li koristiti obično alkoholno sirće?

Bolje je koristiti jabukovo ili vinsko sirće jer su blaži i imaju voćnu notu koja doprinosi bogatstvu ukusa.

