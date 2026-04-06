Ove vrste namirnica nikada ne biste trebali konzumirati zajedno

Donosimo četiri kombinacije namirnica koje nije poželjno konzumirati zajedno.

Mlijeko i citrusno voće

Mlijeko zajedno s narandžom ili limunom može djelovati kao bezazlena kombinacija, ali kiseline iz citrusa uzrokuju zgrušavanje mliječnih proteina. To može usporiti varenje i izazvati nadimanje, bolove u stomaku ili gasove. Ove namirnice posebno pogoršavaju probavne tegobe kod osoba koje imaju intoleranciju na laktozu.

Tamna čokolada i mlijeko

Tamna čokolada bogata flavonoidima pozitivno djeluje na srce i krvni pritisak. Međutim, kada se jede zajedno s mlijekom, proteini iz mlijeka blokiraju apsorpciju ovih korisnih tvari. To znači da kombinacija čokolade i mlijeka može smanjiti ili čak poništiti zdravstvene benefite same čokolade.

Kafa i banana

Kombinacija kofeina i brzih ugljikohidrata iz banane daje nagli porast energije i trenutačno razbuđuje. Međutim, efekat traje kratko, a nakon što šećer u krvi padne, javlja se umor i iscrpljenost, često jača nego prije obroka. Bolje je dan započeti proteinima i vodom, a kafu konzumirati kasnije, uz hranu koja sporije oslobađa energiju.

Instant nudle i soja sos

Čak i mala količina soja sosa u instant rezancima može značajno povećati unos natrija. Budući da same nudle već imaju visok sadržaj soli, ova kombinacija može brzo premašiti preporučene dnevne doze, što povećava rizik od povišenog krvnog pritiska, srčanih problema i zadržavanja tečnosti, pa čak i dehidracije, prenosi Klix.

