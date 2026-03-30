Zašto nikada ne biste trebali guliti bijeli sloj narandže

Međutim, ako ga bacite, mogli biste propustiti vrijedne hranjive tvari. Evo zašto zadržavanje bijele srži na narandži zapravo može biti korisno.

Ako ste ikada jeli narandžu, vjerovatno ste primijetili bijeli sloj ispod kore. Ovaj dio voća često se zanemaruje zbog svoje gorčine, bljutave boje i blago spužvaste teksture.

“Srž narandže, poznata i kao albedo, spužvasti je, bjelkasti dio narandže odmah ispod kore i između kriški narandže”, rekla je dijetetičarka Avery Zenker.

Čini otprilike 25 posto narandže i uglavnom se sastoji od vlakana, poput celuloze i pektina.

Srž nije svojstvena samo narandžama. Drugi agrumi, poput limuna, limete, pomela i grejpa, također imaju srž. Ono što mnogi ljudi ne shvataju jest da ovaj često odbačeni dio agruma sadrži vlakna i jedinstvene biljne spojeve koji mogu ponuditi dodatne zdravstvene prednosti.

Zašto biste je trebali jesti

Sredina narandže je dio kore koja se obično uklanja prije jela. Međutim, za razliku od vanjske kore, mali komadići sredice često ostaju pričvršćeni za kriške narandže.

Iako većina ljudi oguli bijeli sloj s kriški narandže prije jela, ostavljanje iste može voće učiniti još zdravijim.

“Koža narandže je prilično zdrava, pruža vlakna, antioksidanse i vitamin C. Koža je čak bogatija nekim hranjivim tvarima od pulpe, tako da ćete dobiti više hranjivih tvari jedući pulpu zajedno s kožom nego samo pulpu”, rekla je Zenker.

Iznenađujući hranjivi sastojci

Koža narandže je iznenađujuće hranjiva. Srž je bogata vlaknima koja podržavaju probavno i srčano zdravlje. srž narandže sadrži i topiva i netopljiva vlakna. Netopljiva vlakna dodaju volumen stolici, pomažući u kretanju otpada kroz probavni trakt i podržavajući redovnu stolicu.

S druge strane, topiva vlakna mogu pomoći u snižavanju holesterola vezanjem na njega u probavnom traktu i poticanjem njegovog uklanjanja. Također, tvore tvar nalik gelu koja usporava probavu i apsorpciju glukoze, što može pomoći u ublažavanju skokova šećera u krvi nakon obroka.

“Pektin, sastojak srži narandže, topivo je vlakno koje privlači vodu u probavnom traktu i u crijevima stvara tvar nalik gelu”, rekla je dijetičarka Jennifer Pallian.

Srž narandže bogata je flavonoidima, poput hesperidina i karotenoidima, poput beta-karotena. Studije pokazuju da flavedo (vanjski sloj kore) i srž sadrže više flavonoida od ploda.

Flavonoidi citrusa, poput hesperidina i beta-karotena, imaju snažne antioksidativne i protuupalne učinke. Hesperidin može poboljšati zdravlje srca podržavajući funkciju krvnih žila i smanjujući upalu, dok povećanje unosa beta-karotena može zaštititi od zdravstvenih stanja poput degeneracije makule povezane sa starenjem (ARMD) i određenih vrsta raka.

Iako se većina vitamina C narandže nalazi u sočnom mesu, i srž narandže sadrži ovaj esencijalni nutrijent. Iako nije jasno koliko vitamina C srž doprinosi, ako je ostavite na koži, pružit će vam poticaj ovom nutrijentu, koji igra važnu ulogu u cjelokupnom zdravlju.

Vitamin C djeluje kao snažan antioksidans u tijelu, štiteći stanice od oksidativnog oštećenja i potreban je za proizvodnju kolagena, imunološku funkciju i mnoge druge ključne procese.

Narandžina srž također sadrži male količine drugih mikronutrijenata, uključujući kalij, mineral koji igra važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska. Međutim, kao i vitamina C, tačna količina koju pruža tipična porcija srži nije jasna i vjerojatno varira od voća do voća.

Postoje li ikakvi nedostaci?

Narandžina srž ima gorak okus, što je posebno vidljivo kada se jede sa slatkim dijelom. Također postoji povećan rizik od izloženosti pesticidima. Agrumi se često prskaju pesticidima i fungicidima kako bi se zaštitili od štetnika i bolesti.

Srećom, istraživanja pokazuju da uklanjanje kore može smanjiti nivo pesticida za otprilike 82 do 100 posto, ovisno o specifičnom spoju.

