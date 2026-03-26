Čaj ili mlijeko, šta je bolje za kosti

Čaj sadrži antioksidanse i ima protuupalno djelovanje, što pomaže u očuvanju gustoće kostiju i smanjenju rizika od prijeloma, posebno kod starijih osoba. Iako ne sadrži kalcij, doprinosi zaštiti koštanih ćelija od oštećenja.

S druge strane, mlijeko je bogato kalcijem, proteinima i vitaminom D, koji su ključni za izgradnju i jačanje kostiju. Redovna konzumacija može poboljšati njihovu gustoću, naročito u područjima koja su sklona slabljenju s godinama.

Zdrave kosti zavise od ravnoteže između razgradnje i stvaranja novog koštanog tkiva. Kada ta ravnoteža bude narušena, može doći do stanja poput osteopenije i osteoporoze.

Osim napitaka, važnu ulogu imaju i životne navike – pravilna ishrana, fizička aktivnost, dovoljan unos vitamina D te izbjegavanje pušenja i alkohola.

Najbolji pristup je kombinacija: čaj štiti kosti, dok mlijeko osigurava ključne nutrijente za njihovu izgradnju i dugoročno zdravlje.

Facebook komentari