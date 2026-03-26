Zaboravite na “gumenu” kajganu: Ovaj tajni sastojak mijenja sve

Iako su dodaci važni, prvo morate savladati osnove pravljenja ovog jela. Lagano kuhanje na niskoj temperaturi je neophodno, kao i količina putera potrebna za postizanje savršene kremaste teksture. Trebat će vam obilna količina putera, otprilike jedna supena kašika za svaka tri jaja koja koristite.

Sastojak koji će u potpunosti transformisati okus kajgane je ulje od čija, koje trebate dodati u jaja dok se pripremaju i preliti ih kada su gotova, prenosi Klix.

Potrebni sastojci za kajganu za dvije osobe

Tri jaja

Kašika putera

Svježi parmezan, nariban

Dvije kašičice čili ulja

Dvije kriške hljeba

Priprema kajgane

Razbijte jaja u zdjelu i dobro ih umutite. Zatim uzmite tavu i stavite je na srednju vatru. Ubacite puter i ostavite da se otopi, ostavljajući ga malo duže – to će poboljšati okus.

Zatim dodajte umućena jaja i odmah sklonite s vatre, neprestano miješajući da se ne zalijepe za tavu. Kada počnu izgledati gusto, vratite ih na vrlo slabu vatru, nastavljajući miješati silikonskom špatulom. Nakon toga umiješajte parmezan i dodajte ulje od čilija. Prijatno!

