Postoji jedan kompliment koji ženama znači mnogo više nego kad im neko kaže da su lijepe

Prema nedavnom istraživanju kompanije Talker Research, zapravo postoji jedna vrsta komplimenta koja kod žena odjekuje mnogo dublje nego puki komplimenti na račun izgleda. U anketi koja je obuhvatila 2.000 žena, istraživači su otkrili da im je mnogo važnije kako ih njihovi prijatelji doživljavaju nego da li im neko kaže da su lijepe.

Istraživanje je pokazalo da bi žene radije čule da su dobre prijateljice nego da su lijepe.

Kada je riječ o primanju komplimenata, žene su od najranijeg djetinjstva naviknute da reaguju na komentare o svom izgledu. To možda nije zlonamjerno, ali kada stalno dobijate komplimente samo za fizičke osobine nad kojima nemate stvarnu kontrolu, to vremenom izgubi na značaju.

Ono što ne gubi na značaju jesu komplimenti o nečijem karakteru. Rezultati istraživanja pokazali su da bi dvostruko više žena radije čulo da su dobre prijateljice nego da su privlačne (44% naspram 22%), posebno kada to dolazi od druge žene.

Komplimenti o inteligenciji (27%) ili smislu za humor (26%) također su rangirani iznad fizičkih osobina, kao i kompliment da je neko dobra majka (27%), što naglašava da je ono što jeste kao osoba važnije od izgleda. To su osobine koje zahtijevaju razvoj, trud, brigu i namjeru.

Mnoge žene daju prioritet prijateljstvima s drugim ženama.

Istraživanja pokazuju da snažna ženska prijateljstva u bilo kojoj životnoj dobi mogu pomoći u smanjenju stresa, povećanju oksitocina (hormona povezanosti) i doprinijeti dužem i zdravijem životu. U sličnom istraživanju sa UCLA univerziteta, rezultati su pokazali da su prijateljstva među ženama posebna.

Ona ne samo da oblikuju ono što jesmo, već i ono što tek trebamo postati. Ta prijateljstva pomažu da ublažimo probleme s kojima se suočavamo u životu i preplavljujuće trenutke koji donose stres. Također popunjavaju emocionalne praznine u nekim romantičnim vezama i podsjećaju nas na to ko zaista jesmo.

Studija sa UCLA sugerira da žene na stres reaguju nizom hemijskih procesa u mozgu koji nas podstiču da stvaramo i održavamo prijateljstva s drugim ženama. Zaista ne postoji ništa slično bliskim prijateljstvima među ženama. Ta prijateljstva se obično grade na ranjivosti i sličnim iskustvima. Kada jedna žena drugu nazove dobrom prijateljicom, to zaista dolazi iz mjesta iskrenog razumijevanja. To nije samo usputna primjedba, već smisleno vrednovanje njenog karaktera.

“Iako se muškarci i žene međusobno nadopunjuju, kao žene, mi napredujemo kroz snažne odnose sa svojim prijateljicama. Takva prijateljstva ženama daju prostor da dijele svoje probleme, misli, osjećaje i uspjehe s onima s kojima osjećaju blisku povezanost”, objasnila je klinička stručnjakinja za mentalno zdravlje Kristen Fuller.

“Cijenim svoje jednosatne telefonske razgovore s najboljim prijateljicama, posebna putovanja u Los Angeles da posjetim jednu od svojih omiljenih prijateljica s fakulteta, smiješne poruke koje bi uvijek trebale ostati tajna, večernje izlaske za slavlje, opuštena druženja ponedjeljkom i vikend-putovanja s prijateljicama.”

Koliko god stavljali naglasak na romantične veze, platonska veza među ženama često se pokaže jednako važnom. To su odnosi koji traju kroz sve faze života.

Dok romantični partneri mogu dolaziti i odlaziti, bliska prijateljstva među ženama su stabilni odnosi koje je teško zamijeniti. Zato se mnoge žene osjećaju ispunjeno jednostavno provodeći vrijeme s drugim ženama u svom životu. Sljedeći put kada vaša najbolja prijateljica izgleda posebno lijepo, podsjetite je koliko je dobra prijateljica prije nego što pohvalite njenu novu frizuru.

Facebook komentari