Bijelo sirće kao sredstvo za čišćenje: Da li je sigurno za upotrebu?

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova naizgled bezopasna tečnost treba biti korištena s oprezom.

Dale Smith, osnivač Fence Guru, ističe da kiselost sirćeta može trajno oštetiti skupe površine. “Ljudi misle da prirodno znači sigurno za sve, ali sirće može uništiti površine koje koštaju hiljade za zamjenu”, upozorava Smith. Posebno je opasno koristiti sirće na granitnim, mermernim i kvarcnim radnim površinama, gdje može ostaviti trajne bijele tragove koji se ne mogu ukloniti bez profesionalne restauracije.

Također, korištenje sirćeta na drvenim podovima može ukloniti zaštitni sloj i učiniti drvo osjetljivim na vlagu, mrlje i deformacije. Preporučuje se koristiti blagi sapun ili tople vode sa mekanom krpom za svakodnevno čišćenje.

Vanjske površine od prirodnog kamena, poput vrtnih terasa od krečnjaka ili pješčenjaka, također su ranjive na kiseline iz sirćeta, a njegovo korištenje može ih trajno oštetiti. Za čišćenje ovih površina bolje je koristiti blagi sapun ili visokotlačni čistač.

Stručnjaci upozoravaju i na opasnosti korištenja sirćeta u aparatima poput mašina za pranje veša i sudopera, gdje kiselina može korodirati gumene dijelove i dovesti do curenja i skupih popravki. Također, sirće uklanja zaštitni sloj sa tave od livenog željeza, što povećava rizik od hrđe. Za ove predmete preporučuje se čišćenje grubom solju i četkom, uz ponovno nanošenje ulja za očuvanje površine.

Facebook komentari