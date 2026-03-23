Odmah vratite na policu: Jedan znak otkriva da je piletina za bacanje

Jer piletina je jedno od onih mesa koje najbrže propada. Ne prašta nepažnju, ne prašta loše skladištenje i ne prašta “ma biće to dobro”. Ako promašite procjenu, ne rizikujete samo ukus nego i zdravlje.

Nije svaka svježa piletina zaista svježa

Na prvi pogled, sve izgleda isto. Pakovanje, etiketa, boja mesa. Ali postoje jasni signali koji otkrivaju da nešto nije u redu, čak i kada rok trajanja još nije istekao.

Najvažniji test je onaj koji ljudi najčešće ignorišu – boja i tekstura.

Svježa piletina treba da bude svijetloružičasta, blago sjajna i čvrsta na dodir. Ako primijetite sivkaste ili zelenkaste tonove, ili ako meso djeluje previše blijedo, gotovo “isprano”, to nije bezazleno odstupanje. To je znak da meso više nije za upotrebu.

Još jasniji signal daje tekstura. Ako je piletina ljepljiva, sluzava ili previše mekana pod prstima, tu nema dileme. Takvo meso se ne “spašava” termičkom obradom. Ide pravo u kantu.

Miris je posljednja linija odbrane. Svježa piletina gotovo da nema miris. Ako osjetite kiselkast, težak ili neprijatan miris, to je već faza u kojoj je proces kvarenja počeo.

Greške koje pravimo već u prodavnici

Većina ljudi gleda samo cijenu i rok trajanja. A to nije dovoljno.

Porijeklo mesa igra veliku ulogu. Provjereni proizvođači i jasno označena deklaracija nisu luksuz nego minimum. Ako kupujete na mjeru, imate pravo da pitate odakle meso dolazi i kada je zaklano. Ako prodavac izbjegava odgovor, to je već odgovor.

Rok trajanja kod svježe piletine je kratak, i to s razlogom. I u idealnim uslovima govorimo o svega nekoliko dana. Sve što djeluje kao “može još malo” često je zapravo već na granici.

Šta radite kad je donesete kući

Tu već nema prostora za improvizaciju. Piletina ne trpi stajanje na sobnoj temperaturi dok raspremate kese ili listate telefon.

Odmah ide u frižider, u zatvorenu posudu ili originalno pakovanje, odvojena od drugih namirnica. Ako je ne spremate isti dan, bolje je da je podijelite u porcije i zamrznete nego da je “razvlačite” po frižideru.

I još jedna stvar koju mnogi zanemaruju – daske za sječenje. Drvo izgleda ljepše, ali plastika je sigurnija opcija jer ne zadržava bakterije u porama.

Na kraju dana, stvar je jednostavna. Ako vam piletina djeluje sumnjivo, vjerovatno jeste. I tu nema pregovora. Bolje baciti nego provjeravati na sopstvenom stomaku.

Facebook komentari