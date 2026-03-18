Male, a moćne: Jagode su jače od narandže i čuvaju srce, mozak i imunitet

Iako mnogi za jačanje imuniteta biraju Narandža, jagode zapravo sadrže više vitamina C. Već nekoliko plodova dnevno može zadovoljiti preporučeni unos i pomoći organizmu u borbi protiv infekcija.
Redovna konzumacija jagoda povezuje se sa zdravljem srca, jer pomažu u snižavanju lošeg holesterola i regulaciji krvnog pritiska. Antioksidansi iz jagoda mogu imati pozitivan utjecaj i na mozak, usporavajući pad kognitivnih funkcija.
Ovo voće ima nizak glikemijski indeks, pa je pogodno i za osobe koje paze na nivo šećera u krvi. Također, vlakna iz jagoda doprinose boljoj probavi.
Ipak, osobe sklone alergijama trebaju biti oprezne, jer jagode kod nekih mogu izazvati reakcije. Za većinu ljudi, umjerena svakodnevna konzumacija donosi brojne zdravstvene koristi.