Koliko jaja je sigurno jesti ako imate povišen holesterol

Jaja spadaju među najhranjivije namirnice i odličan su izvor proteina i zdravih masti. Osim toga, sadrže važne vitamine i minerale poput vitamina A, vitamina B12, selena i kolina.

Posebno su hranjiva jaja od kokoši uzgojenih na pašnjacima, jer sadrže veće količine omega-3 masnih kiselina, vitamina A i vitamina E.

Holesterol u jajima i njegov utjecaj

Iako jaja sadrže relativno visok nivo holesterola, to ne znači nužno da će negativno utjecati na holesterol u krvi. Važno je razlikovati holesterol koji unosimo hranom i onaj koji naše tijelo prirodno proizvodi.

Jetra proizvodi dvije vrste holesterola: HDL, poznat kao „dobri“ holesterol, i LDL, takozvani „loši“ holesterol. Ove supstance imaju važnu ulogu u organizmu, uključujući proizvodnju hormona i probavu masti.

Međutim, previsok nivo holesterola u krvi može se s vremenom taložiti u arterijama, što povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Kako jaja utiču na organizam

Masti i holesterol iz jaja mogu blago povećati i LDL i HDL holesterol, ali se ti efekti razlikuju od osobe do osobe. Zbog toga stručnjaci danas više naglašavaju ograničavanje zasićenih i trans masti nego samog holesterola iz hrane.

Koliko jaja je preporučljivo

Većina zdravih ljudi može jesti jedno do dva jaja dnevno kao dio uravnotežene ishrane.

Osobe s povišenim holesterolom ne moraju potpuno izbaciti jaja iz jelovnika, ali se preporučuje umjerenost – otprilike četiri do pet jaja sedmično.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osobe s genetskom predispozicijom za visok holesterol trebale bi se posavjetovati s ljekarom. Ako žele smanjiti unos holesterola, mogu se odlučiti za konzumiranje samo bjelanjaka, jer se najveći dio holesterola nalazi u žumanjku.

Facebook komentari