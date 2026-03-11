Tajna hrskave ribe: Smjesa koja čini da korica krcka, a meso ostaje sočno

Većina ljudi pravi grešku koristeći samo običan brašno, što daje koricu koja brzo omekša i postane gumasta.

Pravo hrskanje dolazi iz kombinacije sastojaka koji zajedno čine razliku između ribe koja se pojede u sekundi i ribe koja ostaje sočna i mekana iznutra.

Zašto većina smeša ne daje pravu koricu

Korištenje samo brašna brzo omekša koricu.

Ako riba nije dobro osušena prije prženja, smjesa ne prijanja.

Prava hrskavost dolazi iz kombinacije koja uključuje i tajni sastojak – sodu bikarbonu. Ona stvara sitne mehuriće tokom prženja, što koricu čini lakšom i hrskavijom, a meso ostaje mekano.

Najbolja smjesa za prženje ribe

Radi za svaki tip ribe – šaran, som, oslić ili papalina.

Sastojci:

3 kašike kukuruznog brašna

3 kašike pšeničnog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica aleve paprike

½ kašičice belog luka u prahu

½ kašičice crnog bibera

½ kašičice sode bikarbone

Savjet: Kukuruzno brašno daje zlatnu boju i hrskavost koja ne popušta ni kada riba odstoji na tanjiru.

Kako pravilno panirati i pržiti ribu

Dobro osušite ribu papirnim ubrusom.

Posolite ribu 10 minuta prije prženja i ponovo osušite.

Uvaljajte ribu u smjesu i protresite višak.

Ulje mora biti dobro zagrijano – kap vode treba odmah cvrčati.

Ne stavljajte previše ribe odjednom.

Ne okrećite ribu prije nego što se korica sama odvoji od tiganja.

Ako riba puca kada je pokušate okrenuti, sačekajte još minut – korica će se sama pustiti.

Sitni trikovi za savršenu ribu

Za još hrskaviju koricu, dodajte kašiku griza u smjesu.

Ribu s kožom prvo ispržite stranu s kožom i držite pritisnutu lopaticom prvih minut-dva.

Ne koristite maslinovo ulje za prženje na visokoj temperaturi – suncokretovo ili ulje od repice bolje podnose visoku temperaturu bez da zagore i ne mijenjaju ukus ribe, prenosi Novi.

